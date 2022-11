Un utilisateur de Twitter cartographie la prise de contrôle d’Elon Musk

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a jusqu’à présent été une course folle. Même si cela ne fait pas encore un mois, on a l’impression que Musk a fait ce jeu de mots en laissant cela “s’enfoncer” dans le siège social de Twitter il y a longtemps. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors et Twitter, actuellement, est plus qu’un peu chaotique. de Musk déclarant que la comédie était désormais «légale» sur Twitter à lui annonçant une répression des comptes parodiques qui n’indiquaient pas explicitement qu’il s’agissait de comptes parodiques; de sa croisade pour la liberté d’expression au licenciement d’un ingénieur vétéran de Twitter qui l’a publiquement interrogé hier, nous avons déjà parcouru un long chemin.

Mais faites-vous partie de ces personnes qui ne sont pas chroniquement en ligne ? Félicitations à vous d’avoir échappé au cloaque qu’est Twitter aujourd’hui. Mais pour les personnes qui veulent encore comprendre ce qui s’est passé avec le déploiement et le recul de Twitter Blue (les frais d’abonnement de 8 $ que n’importe qui pourrait payer pour obtenir la coche bleue), les comptes parodiques, les mèmes et le tumulte, un utilisateur de Twitter passant par @christapeterso a établi une chronologie assez soignée. En voici quelques extraits.

J’ai passé 2 heures à organiser une histoire de capture d’écran bleue de Twitter pour mes parents, alors c’est parti, pour vos propres amis hors ligne qui veulent s’amuser :JOUR 1 – ARRIVÉE pic.twitter.com/aQbbSPG9JB — vers cités (@christapeterso) 15 novembre 2022

Et ce n’était que la moitié. Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez vous rendre sur Twitter pour lire l’intégralité du fil, mais faites-le à vos risques et périls.

Pendant ce temps, après avoir licencié environ 50% des effectifs de Twitter, soit environ 3 800 employés, Elon Musk aurait licencié au moins 4 400 travailleurs contractuels de l’entreprise, a rapporté l’IANS. Selon les rapports de Platformer et Axios, la plateforme de micro-blogging licencie désormais des employés sous contrat. « Les sous-traitants ne sont pas du tout avertis, ils perdent simplement l’accès à Slack et aux e-mails. Les managers l’ont compris lorsque leurs employés ont tout simplement disparu du système”, a tweeté Casey Newton de Platformer. “Ils n’ont rien entendu de leurs dirigeants”, a-t-il posté.

