Un utilisateur de Twitter capture un moment incroyable où Granit Xhaka se moque de la Serbie avec un geste saisissant l’entrejambe

Granit Xhaka contre la Serbie est l’un des meilleurs matchs de Coupe du monde de tous les temps, le capitaine suisse étant toujours au box-office lorsqu’il les affronte.

Il y a quatre ans en Russie, le milieu de terrain d’Arsenal a marqué contre les Serbes et célébré avec un geste de la main d’aigle en référence à son ascendance albanaise. Il a été condamné à une amende de 10 000 francs pour l’action.

Cette fois, il s’est abstenu de répéter l’acte : mais il l’a fait…

Xhaka attrapant ses noix sur le banc de la Serbie 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/fiBctw4yDK2 décembre 2022 Voir plus

Avec parler de tension politique entre les deux parties dominant la préparation de celui-ci, la première mi-temps n’a pas déçu, avec le score de 2-2 avant la pause. L’ancienne star de Liverpool et de Stoke City, Xherdan Shaqiri, a ouvert le score et a choisi de ne pas célébrer à nouveau avec un geste de la main d’aigle – un acte qui lui a valu une amende de la FIFA en 2018 – tenant plutôt un doigt sur ses lèvres faire taire les supporters adverses en le sifflant et en le huant.

Les choses ont rapidement tourné, cependant, la Serbie semblant pouvoir éliminer la Suisse du groupe à un moment donné. Le tireur d’élite de Fulham Aleksandar Mitrovic – un autre buteur de cet affrontement il y a quatre ans – a marqué un magnifique coup d’en-tête dans le coin le plus éloigné des filets de Kobel après un excellent centre de Dusan Tadic et à peine 10 minutes plus tard, Dusan Vlahovic a profité d’une erreur défensive du Suisse pour mener son équipe 2-1. La star de la Juventus a également mis un doigt sur ses lèvres pour célébrer.

La gloire serbe n’a cependant pas duré longtemps – et les Suisses ont réussi à égaliser avant la mi-temps grâce à un tap-in de Breel Embolo avant Nottingham Forest. Remo Freuler a couronné un mouvement d’équipe à couper le souffle pour faire 3-2. Alors que la talonnade de Vargas restera longtemps dans la mémoire des supporters suisses, les supporters de Forest seront ravis de voir l’un de leurs joueurs marquer lors d’une Coupe du monde pour la première fois en 24 ans – le dernier étant Pierre van Hooijdonk pour les Pays-Bas en 1998. .