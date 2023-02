Un utilisateur de Twitter apprécie “Ghar Ka Khana” avec sa mère à l’aéroport dans une vidéo saine

Prendre des vols est devenu plus accessible pour les classes salariées, mais comme partout ailleurs, il existe un certain code de conduite tacite qui devrait être suivi dans les aéroports. Les comparaisons classistes et castéistes avec un « marché aux poissons » (faites avec une intention dérogatoire) ne sont en aucun cas rares si l’on n’adhère pas aux normes culturelles. Un utilisateur de Twitter, dans un message sain, a appelé non seulement ces normes classistes mais aussi nourriture hors de prix qui se vend dans les aéroports.

L’utilisateur de Twitter Madhur Singh et sa mère ont partagé un repas fait maison de Aloo Paratha et nimbu achar à l’aéroport avant d’embarquer sur un vol pour Goa. « Voyager en avion [has] devient plus facile pour la classe moyenne, mais la pression sociétale d’acheter un dosa d’une valeur de 400 ₹ et une bouteille d’eau d’une valeur de 100 ₹ est encore trop élevée “, a écrit Madhur dans une partie de son fil sur Twitter.

“Certaines personnes nous regardaient, bizarrement, mais bon, elles n’ont pas d’importance et nous nous en fichons”, a-t-il ajouté. Il a terminé par quelques conseils judicieux sur la façon de dépenser en fonction de ses moyens financiers, de manger ce qu’il aime manger et vivre mât dans leur propre « style », quelle que soit la façon dont la société les perçoit.

Certaines personnes nous regardaient, bizarrement, mais bon, elles n’ont pas d’importance et on s’en fiche. Jitni pocket allow kare utna kharcho. Jo goût pasand ho wo khaao. Société de pata nahi kya kya sochti hai. Sochne faire. Tum mât apni life apne style se jiyo. – Madhur Singh (@ThePlacardGuy) 13 février 2023

Lorsque vous voyagez en famille avec des compagnies aériennes à bas prix, transportez de délicieux rouleaux d’omelette aux œufs Chapati, des brochettes de poulet et de la salade. Bouteilles vides et boissons gazeuses en poudre, remplissage de l’eau des distributeurs après le contrôle de sécurité. Jugaad indien classique que nous faisons pour les voyages en train étendus aux vols. https://t.co/E2qNJFe57Y – Rajan Mathew (@rajanmathew) 14 février 2023

Nous réservons un sac d’enregistrement supplémentaire juste pour transporter un autocuiseur, une boîte Oggarane (Tadka), des poudres de daal et de masala pour tous les voyages en Europe. Notre emballage alimentaire prend plus de temps que tous les autres combinés. Une fois, le mari a même emballé Mandakki pour faire du Churmuri sur une plage en Croatie 😂 https://t.co/Lu0fK8rfdA — Veena (@veena_ps) 14 février 2023

