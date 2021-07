Un utilisateur de Twitter appelle la tendance «Blackface» sur Desi Instagram

Les filtres Instagram sont à nouveau sous le feu, et cette fois, c’est pour son filtre Blackface. L’utilisateur de Twitter « Valia Babycats » a récemment publié un fil dans lequel elle a souligné que les utilisateurs indiens utilisaient le filtre blackface pour promouvoir le colorisme. Elle a écrit: « Il y a un vrai filtre blackface qui finit par vous montrer différemment vers la fin lorsque vous tournez une bobine sur Instagram et les Indiens le font comme une merde publicitaire juste et charmante et glorifiant ce qui ne va pas avec les gens! »

Il y a un véritable filtre blackface qui finit par vous montrer différemment vers la fin lorsque vous tournez une bobine sur Instagram et que les Indiens le font comme une merde publicitaire juste et charmante et glorifie ce qui ne va pas avec les gens! pic.twitter.com/Wn0Y1FOSRx– Valia Babycats ️‍🌈 (@Vaishnavioffl) 24 juillet 2021

L’utilisateur a ajouté: « Dans presque toutes les vidéos, la personne a d’abord l’air triste d’être plus sombre, et elle touche son visage et regarde ses mains. Ensuite, ils reprennent leur couleur d’origine « claire » et ont l’air heureux. »

Dans presque toutes les vidéos, la personne a d’abord l’air triste d’être plus sombre, et elle touche son visage et regarde ses mains. Ensuite, ils retrouvent leur couleur « claire » d’origine et ont l’air heureux. pic.twitter.com/0Y5ZzcyRO4– Valia Babycats ️‍🌈 (@Vaishnavioffl) 24 juillet 2021

Elle a lancé un appel à l’application pour interdire le filtre. « Non sérieusement, qu’est-ce que c’est que cette belle merde raciste,

@instagram, veuillez interdire ce putain de filtre et de tendance », a-t-elle écrit.

La préférence des Indiens pour la peau claire n’est pas un secret bien gardé. Un coup d’œil aux colonnes matrimoniales dans les journaux confirme notre préjugé envers les femmes à la peau claire, et un colorisme aussi flagrant a souvent été dénoncé. Le produit cosmétique « Fair and Lovely » d’Hindustan Lever, qui produit depuis longtemps des publicités associant une couleur de peau claire au succès, a changé son nom en « Glow and Lovely » après des demandes de longue date visant à mettre fin à la pratique discriminatoire. Cependant, il semble qu’un simple changement de nom ne soit pas suffisant pour changer des préjugés profondément enracinés, comme le montre l’intérêt que ces vidéos suscitent.

Le Utilisateur de Twitter ajouté dans le fil : « Cette vidéo a 2,2 millions de vues. Qu’est-ce que le vrai bordel.’

Ce n’est pas la première fois qu’Instagram est accusé d’autoriser des filtres discriminatoires sur l’application. Facebook, propriétaire d’Instagram, a créé Spark AR, un outil qui permet à chacun de créer ses propres filtres.

Selon le rapport du magazine Input, « Un porte-parole de Facebook a déclaré que son processus d’approbation de filtre utilise les politiques standard de Facebook sur le discours de haine comme base. « Le blackface n’est explicitement pas autorisé », a déclaré le porte-parole. Et pourtant, beaucoup d’entre eux sont approuvés – et sont également laissés de côté une fois signalés. »

Le magazine a ajouté : « Les filtres peuvent être particulièrement flagrants compte tenu de leur utilisation de la réalité augmentée, une technologie capable de transformer l’apparence des utilisateurs en temps réel. Une vieille photo de quelqu’un en blackface est assez horrible ; la technologie capable de mettre le blackface sur un nombre infini d’utilisateurs est bien, bien, pire. Et Facebook semble totalement incapable de suivre la popularité croissante de la création de filtres, que ce soit en raison d’un manque de modérateurs humains ou de normes d’approbation décevantes. »

