Un utilisateur de Twitter a guidé son chauffeur Uber Eats avec une balise, les internautes se souviennent du signal de la chauve-souris

Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une conversation ennuyeuse avec votre chauffeur Uber alors qu’il ne trouve pas votre position? Eh bien, un tweet récent pourrait vous donner une idée sur la façon de guider votre chauffeur Uber sans avoir à essayer d’expliquer l’itinéraire.

Dans une interprétation hilarante des problèmes de communication qui se produisent entre les clients et les chauffeurs Uber, un tweet a probablement ouvert la voie à un moyen révolutionnaire de résoudre la situation difficile. Un utilisateur nommé __ @ spxc_ii a partagé deux photos sur Twitter lundi, dont l’une montrait un homme faisant clignoter une balise dans le ciel nocturne. L’image à côté était une capture d’écran d’une conversation avec le pilote Uber. Le client a envoyé un message à son chauffeur Uber mange perdu pour qu’il regarde le ciel et suive la balise. Le chauffeur a semblé perplexe au début et a répondu par un «quoi», qui a été suivi par la réalisation quand il a finalement vu la lumière en tapant, «oh mon dieu je le vois.»

Le tweet a recueilli plus de 769,5K likes, 96,6K retweets et plus de 4425 tweets de citations, depuis qu’il a été partagé. Avec ce tweet, les internautes se sont souvenus du Bat-Signal qui était autrefois enflammé par le commissaire Gordon et Harvey Bullock, personnages de DC Comics.

L’un des utilisateurs a demandé si leur pilote uber était une sorte de batman, tandis qu’un autre utilisateur a déclaré que celui-ci devrait remplacer le logo batman par le logo Uber Eats lorsqu’ils invoquaient le pilote Uber. Un utilisateur a commenté que même si les balises clignotantes dans le ciel sont «techniquement illégales pour les civils», il souhaite sérieusement le faire puisque les chauffeurs d’Uber Eats gâchent toujours la livraison dans son complexe d’appartements. Certains utilisateurs ont exprimé leur souhait sérieux d’acheter la lampe de poche afin de pouvoir également guider leurs chauffeurs Uber qui semblent s’être égarés.

Les internautes se sont également demandé si l’apparition d’une lampe de poche dans le ciel donnait au pilote Uber le sentiment d’être un sauveur comme le super-héros Batman. Le tweet a certainement inspiré les gens à essayer cette nouvelle astuce.

