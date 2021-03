Il est tombé sur un article en ligne sur son père qui était un donneur de sperme et a découvert qu’il avait 30 frères et sœurs. Andy raconte qu’il y a deux jours, il pensait qu’il était un enfant unique et maintenant il découvre qu’il est le deuxième plus âgé de 31 ans.

Dans la vidéo, Andy, un planificateur des transports, dit: « J’en ai pris un en décembre et je me suis dit, Hmm, c’est un peu bizarre. » Il explique que son père lui avait dit qu’il était français et anglais et il se demandait pourquoi le test ADN montrait des résultats plus élevés pour l’Irlande.

