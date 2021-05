Un utilisateur de TikTok blague les hommes avec un mythe menstruel et dit que les femmes se décollent la peau après la menstruation

Je pelais un peu trop et mon visage commençait à devenir à vif, alors je devais rester à l’écart du soleil et dormir assis parce que ça piquait quand j’étais allongé sur mon oreiller pendant un long moment, mais je suis allé à mon docteur, et ils m’ont donné des médicaments, et ça a commencé à guérir rapidement – «Princesse Trinimacienne» (@Liyvhhhh) 12 mai 2021