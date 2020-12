De quel type de vaccin s’agit-il?

Le jab est connu sous le nom de vaccin à ARN messager (ARNm).

Les vaccins conventionnels sont produits en utilisant des formes affaiblies du virus, mais les ARNm n’utilisent que le code génétique du virus.

Un vaccin à ARNm est injecté dans le corps où il pénètre dans les cellules et leur dit de créer des antigènes. Ces antigènes sont reconnus par le système immunitaire et le préparent à lutter contre le coronavirus.

Quels sont les avantages de ce type de vaccin?

Aucun virus réel n’est nécessaire pour créer un vaccin à ARNm. Cela signifie que la vitesse à laquelle il peut être produit est considérablement accélérée. En conséquence, les vaccins à ARNm ont été salués comme offrant potentiellement une solution rapide aux nouvelles flambées de maladies infectieuses.

En théorie, ils peuvent également être modifiés assez rapidement si, par exemple, un virus développe des mutations et commence à changer. Les vaccins à ARNm sont également moins chers à produire que les vaccins traditionnels, bien que les deux joueront un rôle important dans la lutte contre Covid-19.

Où est fabriqué le vaccin?

Le jab de Pfizer est fabriqué dans l’usine de la société en Belgique, ainsi que sur des sites distincts aux États-Unis.

BioNTech – l’autre société pharmaceutique impliquée dans le vaccin – dispose de deux installations de production en Allemagne qui devraient commencer à produire des doses au cours de la nouvelle année.

Est-ce sûr?

Tous les vaccins sont soumis à des tests rigoureux et sont supervisés par des régulateurs expérimentés.

Certains pensent que les vaccins à ARNm sont plus sûrs pour le patient car ils ne dépendent d’aucun élément du virus injecté dans le corps. Les vaccins à ARNm ont été essayés et testés en laboratoire et sur des animaux avant de passer aux études sur l’homme.

Les essais humains de vaccins à ARNm – impliquant des dizaines de milliers de personnes dans le monde – sont en cours depuis début 2020 pour montrer s’ils sont sûrs et efficaces.

Pfizer continuera de collecter des données sur l’innocuité et les résultats à long terme auprès des participants pendant deux ans.

Les vaccins ne prennent-ils pas beaucoup de temps à produire?

Dans le passé, il fallait des années, parfois des décennies, pour produire un vaccin.

Traditionnellement, le développement de vaccins comprend divers processus, y compris les étapes de conception et de développement suivies d’essais cliniques – qui en eux-mêmes doivent être approuvés avant même de commencer.

Comment est-ce arrivé si rapidement?

Dans les essais pour un vaccin Covid-19, les choses semblent légèrement différentes. Un processus qui prend généralement des années a été condensé en mois.

Alors que les premières étapes de la conception et du développement semblent similaires, les phases des essais cliniques se chevauchent, au lieu de se dérouler de manière séquentielle.

Et les firmes pharmaceutiques ont commencé à fabriquer avant que l’approbation finale ne soit accordée – prenant le risque d’être forcées de renoncer à leur travail.

La nouvelle façon de travailler signifie que les régulateurs du monde entier peuvent commencer à examiner les données scientifiques plus tôt qu’ils ne le feraient traditionnellement.

Mais cela ne signifie-t-il pas que la sécurité est compromise?

Même si certaines phases du processus d’essai clinique se sont déroulées en parallèle plutôt que l’une après l’autre, les contrôles de sécurité ont toujours été les mêmes que pour tout nouveau médicament.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a adopté l’expression «la sécurité est notre mot d’ordre».

Les régulateurs ont déclaré qu’ils «évalueraient rigoureusement» les données et les preuves soumises sur l’innocuité, la qualité et l’efficacité du vaccin.

Et, dans la plupart des essais cliniques, tous les problèmes de sécurité sont généralement identifiés au cours des deux à trois premiers mois – une période déjà écoulée pour la plupart des pionniers du vaccin.

Comment les régulateurs ont-ils agi si rapidement?

Les régulateurs ont procédé à des «revues en continu», ce qui signifie qu’au lieu de parcourir des tonnes d’informations à la fin des essais, ils ont eu accès aux données pendant que les scientifiques travaillent.

Un examen continu des données sur les vaccins a commencé il y a plusieurs mois.

Cela signifie que les régulateurs peuvent commencer à examiner les données scientifiques plus tôt qu’ils ne le feraient traditionnellement, ce qui signifie que le processus d’approbation peut être accéléré. Les régulateurs ont parfois des milliers de pages d’informations à parcourir avec un peigne fin – ce qui prend naturellement du temps.

Une fois que toutes les données disponibles sur le vaccin auront été soumises, les experts de la MHRA examineront soigneusement et scientifiquement les données sur la sécurité, la qualité et l’efficacité – comment il protège les personnes contre Covid-19 et le niveau de protection qu’il fournit.

Une fois cela fait, l’avis de l’organe consultatif indépendant du gouvernement, la Commission des médicaments à usage humain (CHM), est sollicité.

Alors, quelles données le régulateur aurait-il examiné?

Les informations fournies à la MHRA incluront ce que contient le vaccin, son fonctionnement dans l’organisme, son efficacité et ses effets secondaires, et à qui il est destiné.

Ces données doivent inclure les résultats de toutes les études animales et essais cliniques chez l’homme, la fabrication et les contrôles de qualité, la cohérence de la production par lots et les tests de la spécification du produit final.

Les usines où les vaccins sont fabriqués sont également inspectées avant qu’une licence puisse être accordée pour s’assurer que le produit fourni sera de la même norme élevée constante.