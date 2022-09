Des images inhabituelles de ce qui ressemble à un crâne de dragon, directement tirées de la série télévisée House of the Dragon, sont devenues virales. Les images, publiées à l’origine sur Reddit, montrent le crâne avec deux yeux pointus en haut avec des crêtes entre les yeux et un museau allongé en bas. L’utilisateur de Reddit qui est tombé sur le crâne a posté la photo en ligne et a demandé : « J’ai trouvé une sorte de crâne d’animal dans le sable sur la plage de Bridlington ! Quelqu’un sait ce qu’était cette créature ?

Les internautes ont été étonnés de la découverte, avec de nombreux curieux de connaître l’animal auquel appartenait le crâne. Alors que certains ont suggéré que cela ressemblait au crâne du dragon, comme on le voit dans l’émission House of the Dragon de HBO, d’autres ont établi un parallèle avec une autre créature mythique appelée Wyvern, qui était également une créature ailée ressemblant à un serpent. Seulement, il avait deux pattes au lieu de dragons à quatre pattes.

“Ce n’est certainement pas un dragon, mais une erreur facile à commettre, mais tout est à faire avec l’os zygomatique, les dragons sont plus larges pour les canaux de flammes alors que sur Wyvern, ils sont étroits”, a écrit un utilisateur.

Il y avait aussi d’autres qui pensaient que ce n’était peut-être pas un crâne. “La seule chose qui me faisait penser ‘pas un crâne’, c’est la colonne vertébrale qui traverse presque complètement le crâne”, a lu un commentaire.

Un utilisateur a partagé son expérience de tomber sur un crâne similaire. «J’ai trouvé un reste similaire lors d’une excursion universitaire en Écosse plus tôt cet été. Nous étions tous confus parce que nous pensions que cela aurait pu être un crâne et que les orbites étaient pour les yeux, mais cela n’a jamais semblé tout à fait correct », ont-ils écrit.

Au milieu de toutes les spéculations et devinettes, un utilisateur a guidé les internautes vers la biologiste de la faune, Ellen Snyder’s Spicebush Log de 2013. Après avoir découvert une structure de liaison d’apparence similaire sur une plage d’Irlande, Snyder a mené ses propres recherches et est parvenue à la conclusion qu’il s’agissait en fait d’une mouette. bassin.

