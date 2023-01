Un utilisateur de Reddit partage sa femme remplie pour lui alors qu’il était malade, déclenche une discussion sur la « culture de travail toxique »

Le travail à domicile est devenu la nouvelle norme depuis la pandémie. Même maintenant, la plupart des entreprises permettent à leurs employés de travailler à domicile. La nouvelle normalité a ses avantages et ses inconvénients. Récemment, un utilisateur de Reddit a raconté comment sa femme s’est fait passer pour lui et a terminé son travail alors qu’il était malade. L’homme explique qu’il a attrapé un mauvais rhume mais qu’il n’a pas pu décoller à cause de la pression de leur patron pour mener à bien un projet. Lui et sa femme sont ingénieurs en logiciel. Alors qu’il est développeur full-stack, sa femme est développeur front-end. Cependant, elle avait toutes les connaissances dont elle avait besoin pour mener à bien son travail.

Par conséquent, parfois, elle s’asseyait avec lui pendant qu’il travaillait et l’aidait à déboguer des lignes et des lignes de code. C’est sa femme qui lui a conseillé de se concentrer sur son rétablissement et lui a dit qu’elle “s’occuperait du reste”. Après avoir fini son travail le matin, elle s’est enfermée dans son bureau pour faire son travail.

Le message, qui est maintenant devenu viral, a suscité un débat sur la culture de travail toxique qui ne soutient pas les travailleurs même lorsqu’ils sont malades. “Lorsque j’étais dans mon dernier semestre d’université, j’ai réalisé le JOUR AVANT QUE C’ÉTAIT DUE que j’étais censé faire une piste musicale valant 30 % de ma note finale qui comportait plusieurs composants. Je n’avais jamais fait de piste de ma vie. Mon mari (petit ami à l’époque) l’a fait pour moi ce soir-là et j’ai réussi et j’ai pu obtenir mon diplôme”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Une autre personne a écrit : “OK, donc deux aspects : 1) sa femme est une personne intelligente et solidaire, et 2) son travail est nul car il ne peut jamais tomber malade dans les délais.” Une personne a écrit : “État triste des affaires où vous ne pouvez pas prendre un congé de maladie pour un projet qui peut être obsolète dans 12 mois. Pire encore, nous sommes conditionnés à croire que c’était une excellente alternative.

