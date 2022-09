Le travail au noir fait référence aux employés qui prennent des concerts parallèles pour travailler sur plus d’un travail à la fois et c’est devenu une pratique courante à l’heure actuelle. Les entreprises informatiques se sont inquiétées de cette pratique. N. Ganapathy Subramaniam, directeur de l’exploitation de Tata Consultancy Services, avait déclaré lors d’un événement que le travail au noir ne fonctionnerait pas à long terme. “Les employeurs doivent inculquer l’éthique et avoir raison… Si vous faites quelque chose comme ça pour des gains à court terme, à long terme, vous serez perdant – ce genre de message doit être adressé aux employés”, a déclaré Subramaniam. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Reddit a demandé aux gens sur la plate-forme de médias sociaux pourquoi beaucoup de “technophiles indiens bien payés travaillent au noir?”

Depuis sa mise en ligne sur Reddit, la publication a suscité de multiples réactions.

« Technicien ici…. La tranche d’imposition de 30 % avec l’inflation est folle pour tout le monde. En raison de la politique de l’organisation, il est difficile d’obtenir un bon travail. Lors du prochain entretien d’embauche, si le recruteur va demander une nouvelle compétence et si le projet actuel ne permet pas d’utiliser cette compétence dans le projet, il est difficile pour une personne férue de technologie de garder son épée affûtée pour le marché, l’utilisateur a écrit avant d’ajouter : “Personne ne veut aller au clair de lune mais atmosphère d’entreprise créant de l’incertitude pour les geeks. La culture autoritaire est également bonne pour les baby-boomers. La nouvelle génération exige un nouveau changement culturel.

Une autre personne a écrit: «Les règles doivent être plus précises sur toute cette saga au clair de lune, dire simplement que l’employé ne doit pas travailler pour une autre organisation n’est pas correct. Ce qu’un employé fait après les heures de travail ne devrait rien avoir à voir avec l’entreprise tant que cela n’affecte pas le travail de la personne dans cette organisation et n’entre pas en conflit avec le travail que la personne fait.

Un utilisateur de Reddit a écrit: «Parce que ces techniciens indiens aux revenus élevés ont considérablement amélioré leurs compétences en matière d’entretien et sont capables de casser les entretiens de toutes les entreprises. Le travail à distance leur a permis d’obtenir des opportunités à l’étranger et ils ont exploité toutes les failles pour obtenir ces emplois.

Pendant ce temps, le major informatique Infosys Ltd a mis en garde ses employés contre le travail au noir, affirmant que cette pratique peut entraîner la résiliation du contrat de l’employé car elle est contraire aux règles de l’entreprise. Dans un message interne, la société informatique locale a déclaré que le double emploi ne serait pas autorisé conformément au code de conduite d’Infosys. Cela survient au milieu d’une répression informatique contre la pratique consistant à prendre un deuxième emploi, Wipro avertissant ses employés des semaines avant la lettre d’Infosys.

Le 12 septembre, Infosys a envoyé un e-mail aux employés avertissant que le travail au noir pourrait entraîner la résiliation du contrat. “Rappelez-vous – PAS DE DEUX TEMPS – PAS DE MOONLIGHTING (sic)”, lit l’e-mail envoyé par Infosys HRs.

L’entreprise dans le courrier a décrit le travail au noir comme une pratique consistant à travailler sur un deuxième emploi pendant ou en dehors des heures normales de bureau, ajoutant que le double emploi n’est pas autorisé conformément au manuel de l’employé de l’entreprise. Il a en outre mentionné que dans les lettres d’offre également, l’employé ne peut pas occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel dans une organisation sans le consentement d’Infosys.

