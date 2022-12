Un utilisateur de Reddit crée un arbre de Noël avec 182 canettes de bière vides

À l’approche de Noël, les gens partagent des photos de leurs sapins de Noël remplis de bibelots. Maintenant, au lieu d’un classique, une variation intéressante d’un arbre de Noël devient virale sur Internet. Un utilisateur a donné une touche quelque peu unique au rituel classique de Noël plutôt que de dépenser de l’argent pour un vrai arbre ou même un arbre artificiel. L’utilisateur a construit un arbre à partir de 182 canettes de bière vides.

Un utilisateur de Reddit nommé “TreeoyWOW” a posté une photo de la façon dont ils ont construit et décoré un sapin de Noël composé de 182 canettes de bière. Sur la photo, on peut remarquer à quel point les canettes de bière sont systématiquement rangées les unes au-dessus des autres. L’arbre à huit couches est composé d’une variété de bières préférées telles que Stella et Fosters, ainsi que de canettes de boissons gazeuses. Ils ont également continué à le décorer avec des guirlandes lumineuses, des rennes, des flocons de neige et de nombreuses autres décorations. La légende disait aussi : « Nous ne voulions pas payer pour un vrai sapin de Noël, alors nous avons fabriqué le nôtre ».

Le message a reçu plus de 4 000 votes positifs sur Reddit. L’un des utilisateurs a écrit: «Oh canmass tree, oh canmass tree. Qu’elles sont belles tes bagues”. Un autre utilisateur a écrit: «C’est l’une des choses les plus étudiantes que j’ai jamais vues. Un troisième utilisateur a ajouté: “Bien plus cher qu’un arbre traditionnel, regardez-vous montrer votre argent au reste d’entre nous”.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Plus tôt, une vidéo de deux chats endommageant presque un sapin de Noël est devenue virale en ligne. Au début de la vidéo de 33 secondes, on voit les chats jouer autour d’un sapin de Noël. Ils ont commencé à courir jusqu’au sommet du sapin de Noël après une brève période de recherche l’un de l’autre. L’un des chats, qui s’était perché au sommet de l’arbre, tomba alors en faisant un vacarme avec les ornements, guirlandes, boules, guirlandes et cannes de bonbon qui y pendaient. Cette vidéo a été postée sur Twitter par le compte Buitengebieden avec la légende “C’est la saison”.

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues à ce jour.

