Un utilisateur de Quora trollé pour avoir demandé à quel point Rs 13 Cr par an est gagné en Inde

Les packages salariaux ou les gains sont l’un des aspects les plus importants pour tous. Notre style de vie dépend de combien d’argent nous gagnons et de la façon dont nous gérons nos dépenses. En Inde, au milieu de la hausse de l’inflation et du chômage, les salaires et les packages salariaux annuels sont des sujets assez sensibles pour tous. De nombreuses personnes cherchent également à répondre à leurs doutes sur Quora, une plateforme sociale de questions-réponses, sur les augmentations de salaire et les tendances dominantes du marché.

Récemment, un utilisateur qui a posé des questions sur son salaire annuel de Rs 13 crore sur Quora dans une tentative apparente de se montrer, a été brutalement trollé par d’autres.

L’utilisateur a demandé: “Est-ce que Rs13 crore par an est un bon revenu en Inde?” Cette question l’a amené à être suivi par chaque participant qui a répondu à la question. L’un des utilisateurs a écrit : « 13 crore !! Mdr! C’est absolument pathétique. Vous ne pouvez pas survivre en Inde avec ce peu d’argent. Vous devriez gagner au moins Rs 200 crore par an, ou vous ne pouvez pas avoir une vie décente. Allez chercher un vrai travail.

Un autre utilisateur a écrit que sa femme de chambre gagnait plus d’argent que lui. Il l’a cité comme étant Rs 100 crore. Non seulement les utilisateurs l’ont trollé en se vantant de leur salaire actuel, mais les gens ont également donné une ventilation des dépenses et combien cela coûte-t-il à quelqu’un de vivre en Inde. L’utilisateur qui a ventilé les dépenses a mentionné des catégories telles que l’épicerie et les légumes, le loyer, l’éducation des enfants, les EMI mensuels et d’autres dépenses.

C’est l’une des nombreuses questions bizarres sur le salaire et les stages publiées sur Quora qui n’ont pas besoin d’être posées. Les gens le font pour se montrer ou simplement pour s’amuser et attendre des réponses humoristiques de la part des personnes sur la plate-forme de médias sociaux.

