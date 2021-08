Un utilisateur de NutriBullet affirme que le mélangeur a explosé alors que des images sombres révèlent des doigts mutilés et une peau FONDUE

Un utilisateur de NURTIBULLET affirme que le mélangeur a explosé alors que des images sombres semblent révéler des doigts mutilés et une peau fondue.

Folana Jackson a affirmé que son mélangeur NutriBullet 900 avait soufflé la cartouche alors que les lames tournaient encore en mai 2020.

NutriBullet a déclaré que le produit n’exploserait que s’il était mal utilisé Crédit : Amazon

Les photos, obtenues à l’origine par TMZ, semblent montrer des blessures assez graves, y compris des doigts coupés jusqu’à l’os par endroits.

La main gauche, le poignet et le bras de Jackson semblent également être gravement brûlés.

Sa jambe et son sein droit ont également été blessés lors de l’explosion présumée.

Folana préparait un jus avec de l’ail, du gingembre, des tranches de citron et de l’eau lorsque son appareil s’est ouvert, selon TMZ.

Son procès affirme que les lames qui tournaient encore ont causé des lacérations et que le jus volant a causé les brûlures, selon le point de vente.

NutriBullet, cependant, a nié les allégations, affirmant que leurs produits ne peuvent pas « défier les lois de la physique ».

NUTRIBULLET REFUSE LE DÉFAUT

« Chaque jour, des millions de clients NutriBullet dans le monde mélangent des smoothies nutritifs à base de fruits, de légumes et de noix dans leurs NutriBullets », a déclaré un représentant de la société au magasin.

« Les NutriBullets sont sans danger. Il n’y a aucun risque si le NutriBullet est utilisé pour mélanger des ingrédients à température ambiante ou froids pendant moins d’une minute.

« Les réclamations faites par les avocats des plaignants ne sont tout simplement pas possibles – NutriBullets ne peut pas défier les lois de la physique. »

La déclaration poursuit en disant que NutriBullets ne peut pas « hyperchauffer » les ingrédients à température ambiante dans un court laps de temps, comme l’allègue le procès de Jackson.

Dans les documents judiciaires, Jackson allègue que la friction et la chaleur des lames en rotation de son mélangeur ont provoqué une accumulation de pression qui a conduit à l’explosion.

Elle affirme également dans son procès que NutriBullet était au courant des problèmes avec les appareils depuis des années et qu’ils ont causé plus de 100 brûlures et lacérations depuis 2014.

Dans sa déclaration, NutriBullet a souligné que toutes les blessures causées par ses produits sont dues à une mauvaise utilisation par des personnes.

Les produits sont clairement accompagnés d’avertissements indiquant de « ne jamais mélanger de liquides chauds, d’aliments ou de boissons gazeuses » et de « ne jamais mélanger pendant plus d’une minute », a déclaré la société.