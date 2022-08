Un utilisateur de LinkedIn partage le récit réconfortant de ce que son chauffeur Uber a fait pour lui

Dans ce qui vient comme un incident réconfortant, un utilisateur de LinkedIn a partagé une histoire dans laquelle il a expliqué que son chauffeur Uber avait été assez généreux pour organiser des sièges pour lui après avoir su que le passager n’avait pas dormi. S’adressant à son compte LinkedIn officiel, Harsh Sharma a écrit: «La personne que vous voyez sur cette photo, ce n’est pas mon parent, mon ami ou quelqu’un que je connaissais jusqu’à ce que cela se produise. Ce chauffeur Uber nommé Ravi, contrairement aux autres chauffeurs de taxi qui parlent avec des écouteurs en raison de la barrière de la langue, il a vu que je n’avais pas dormi à cause de mon vol. Parallèlement à la publication, il a partagé des images de son chauffeur Uber en train de prendre son petit-déjeuner.

“Il m’a dit “tu dors, je m’arrête au bon resto”, 1h plus tard il me réveille. Nous sommes dans un restaurant très fréquenté, il m’arrange une table. Le restaurant était en self-service, mais il m’apporte un menu et suggère des spécialités du sud de l’Inde », a écrit Harsh dans la légende. Il a en outre mentionné qu’ils avaient mangé ensemble et plus tard, il a apporté du café et a dit “isse neend khulegi”. Il ne m’a pas laissé quitter la table, je l’ai rencontré il y a une heure et pourtant il me traite comme son fils. Il a en outre exhorté Uber India à faire quelque chose pour lui. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale et a réussi à recueillir près de 27 000 likes. “Harsh Sharma alors que j’apprécie vraiment de tels messages, mais sur une note plus légère, je trouve amusant que vous preniez secrètement des photos de Ravi. Excellent article, j’espère qu’Uber le verra et récompensera Ravi pour leur avoir apporté une telle bonne volonté », a commenté un utilisateur de LinkedIn.

Il y a aussi des gens qui critiquent Harsh pour sa remarque où il a écrit : « Les Indiens du Sud sont des joyaux.

“Tout ce que vous avez écrit est absolument bien, ne différenciez pas le sud et le nord, cela aussi a célébré le 75e anniversaire de notre indépendance, je ne vois aucune différence, voyez seulement l’Indien, Jai Hind”, a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Vous êtes une histoire et cette personne est vraiment un joyau, mais une chose à vous corriger … Il n’y a pas d’est ouest sud nord de l’Inde, il n’y a qu’une seule Inde.”

