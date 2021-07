Un utilisateur de l’application Covid sur cinq désactive la recherche des contacts alors que des millions de personnes sont obligées de s’isoler après la Journée de la liberté

UN Britannique sur cinq s’est éteint le NHS Covid-19 fonction de recherche des contacts au milieu d’une « pingdémie » qui fait rage, a révélé la recherche.

Cela survient alors qu’environ 1,7 million de personnes ont été obligées de s’isoler au moment où les règles de Covid ont été levées le jour de la liberté de lundi.

Un utilisateur de l’application NHS Covid sur cinq a désactivé la recherche des contacts Crédit : Alamy

La nouvelle enquête montre qu’un cinquième de ses utilisateurs ont désactivé leur Bluetooth ou leur téléphone portable pour désactiver la fonction de recherche de contacts.

En faisant cela, ils pourraient éviter le « ping » redouté, ce qui signifie que vous devez vous isoler pendant 10 jours.

Le gouvernement est sous pression pour lutter contre la « pingdémie » des alertes d’applications du NHS paralysant les lieux de travail en obligeant le personnel entièrement affecté à rester à la maison après être entré en contact avec un cas de Covid.

Selon le sondage YouGov auprès de 1 761 adultes britanniques, un sur dix est allé jusqu’à supprimer l’application, tandis qu’un sur trois a également snobé l’enregistrement sur les sites.

Entre le 15 et le 16 juillet, il a également été révélé que 10 % avaient supprimé l’application, contre 31 % qui ne l’avaient jamais téléchargée, malgré le fait qu’ils aient un smartphone.

Parmi les groupes d’âge plus jeunes, 17% des 18-24 ans ont supprimé l’application.

Un sondage Savanta ComRes la semaine dernière a suggéré que 20% des adultes l’avaient effacé de leur téléphone.

Hier, Downing Street a insisté sur le fait qu’il était « crucial » pour les gens de s’isoler après avoir été interrogés, contredisant le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré que c’était une décision pour les individus et les employeurs de s’isoler.

Bien que cela n’ait jamais été une obligation légale d’obéir aux instructions de l’application, les directives officielles du NHS ont été que les gens devraient « s’isoler immédiatement » lorsqu’on le leur demandait.

Dans un signe que Downing Street s’efforçait de remettre son message sur les rails, une porte-parole n ° 10 a déclaré: « L’isolement reste l’action la plus importante que les gens puissent prendre pour arrêter la propagation du virus.

« Compte tenu du risque d’avoir et de propager le virus lorsque des personnes ont été en contact avec une personne atteinte de Covid, il est crucial que les personnes s’isolent lorsqu’on leur dit de le faire, soit par NHS Test and Trace, soit par l’application NHS Covid.

« Les entreprises devraient aider les employés à s’isoler, elles ne devraient pas les encourager à rompre l’isolement. »