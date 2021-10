Un utilisateur de Google Maps repère une porte mystérieuse et suscite des spéculations sur la «porte en enfer»

De nos jours, Google Maps est devenu une application très utile pour les gens. Si vous êtes coincé dans un endroit inconnu ou dans une nouvelle ville dans n’importe quel pays du monde, vous aurez certainement besoin de Google Maps. L’application vous aidera à trouver votre emplacement et vous guidera vers l’adresse que vous avez choisie. Cependant, Google Maps a surpris les utilisateurs en trouvant des choses inhabituelles. De nombreux utilisateurs ont affirmé à plusieurs reprises avoir repéré des extraterrestres et des ovnis sur Google Maps.

Maintenant, une personne a partagé une photo d’une entrée mystérieuse construite dans un rocher sur Google Maps, suscitant des spéculations sur la porte de l’autre monde. Un utilisateur a récemment mis en ligne une photo de la porte avec la légende « entrée de… ». sur la plateforme de médias sociaux Reddit. La photo montrait l’entrée creusée dans une structure de pierre à flanc de montagne. Alors que la photo attirait l’attention des internautes, certaines théories folles sur la «porte de l’enfer» ont pris de l’ampleur.

De nombreux utilisateurs sont devenus curieux de connaître l’emplacement de la porte s’ouvrant dans un rocher et où elle mène. Il n’y a aucune information sur l’emplacement exact de l’entrée comme on le voit sur la photo. Certains utilisateurs ont affirmé que la structure est située en Turquie, car de telles structures étaient autrefois vues à Derekoy dans la province de Kırklareli du pays. Un autre utilisateur a affirmé qu’il était situé quelque part entre Burdur et Denizli en Turquie. Quelques utilisateurs ont également dit qu’il faisait partie de la civilisation grecque antique.

Un utilisateur de Reddit l’a même qualifié de « porte de l’enfer », tandis qu’un autre utilisateur a déclaré qu’il pourrait s’agir d’un « tombeau ou d’un lieu de sépulture ».

Google Maps surprend les gens avec ses étranges découvertes. Récemment, un utilisateur a prétendu avoir découvert une mystérieuse île nucléaire. Plus tard, les images ont été supprimées de Google Maps.

