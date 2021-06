Les fanatiques de GOOGLE Earth sont convaincus d’avoir repéré un OVNI géant « entouré de tanks » dans la Vallée de la Mort.

Des images du site mystérieux du district scolaire unifié de Lone Pine en Californie semblent montrer un bateau abandonné le long d’un cratère en forme de larme de 340 pieds.

Le cratère « effrayant » de 340 pieds en forme de larme dans la Vallée de la Mort Crédit : Google Earth

Déconcerté par leur découverte, l’utilisateur de Twitter CryptoSpawn a affirmé qu’il pourrait s’agir d’une « empreinte d’atterrissage d’un grand vaisseau ».

Et une épave d’avion semble se trouver à un peu moins de neuf milles du site, ce qui a incité CryptoSpawn à demander : « Est-ce que quelqu’un s’est approché de trop près et s’est fait abattre ? »

Ils soulignent également qu’il semble y avoir un certain nombre de chars militaires dispersés autour de l’élément central, ainsi qu’un bulldozer.

« Il y a plusieurs chars qui semblent garder la zone », a écrit l’utilisateur de Twitter.

Ils ont ajouté: « Plus de trucs bizarres dans la région. On dirait le squelette d’un avion et peut-être une épave. »

D’autres utilisateurs ont décrit les scènes étranges comme « effrayantes » et un « portail vers l’enfer ».

Un avion écrasé semble être à seulement neuf miles du site du «portail de l’enfer» Crédit : Google Earth

Un autre membre du public alarmé a déclaré: « Quel genre de portail vers l’enfer est-ce? »

Mais un utilisateur de médias sociaux plus sceptique a noté : « On dirait que c’est pour l’agriculture. Vous voyez toutes sortes d’endroits comme ça lorsque vous survolez. »

Et un autre s’est demandé s’il ne s’agissait que d’un lagon.

Une personne a également suggéré que les chars pourraient être des véhicules militaires déclassés qui sont utilisés pour l’entraînement à la cible par les bombardiers de l’USAF.

La zone se trouve à environ 150 miles au sud-ouest de la base aérienne de Groom Lake – également connue comme l’emplacement de la zone d’essai d’armes secrètes Zone 51.

Dans d’autres nouvelles, un mystérieux « objet métallique » a également été repéré sur Google Earth par un YouTuber populaire qui pense que c’est un OVNI.

Les chasseurs d’extraterrestres pensent également avoir repéré un « site de crash » d’OVNI dans un territoire britannique d’outre-mer sur Google Earth.

Et les chasseurs d’OVNI sont convaincus qu’ils ont trouvé des signes d’une invasion extraterrestre dans les clichés Google Earth de l’Antarctique.