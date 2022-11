Un utilisateur de Black Tik Tok appelle son père l’amant raciste de Trump lors de ses funérailles

Les parents sont aussi des personnes et parfois ce ne sont pas de bonnes personnes. Rien ne parle plus de ce sentiment que la vidéo que vous êtes sur le point de regarder…

Généralement, on apprend aux enfants noirs à respecter et à adorer les personnes qui les ont mis au monde. La simple pensée de manquer de respect à vos parents suffit à déclencher le SSPT à cause des whoopins, des coups, des fessées et d’autres punitions qui ont laissé un traumatisme durable à un grand nombre de personnes. Cependant, du point de vue des Noirs, les enfants blancs s’en tirent notoirement en parlant à leurs unités parentales de toutes sortes de fous avec peu ou pas de conséquences. Nous avons historiquement vu le petit Timmy ou le petit Abigail dire des choses à leurs mères et à leurs pères qui auraient envoyé nos a ** es noirs directement dans la chambre haute.

Nous disons tout cela pour dire que nous ne savons pas ce qui se passe dans les foyers biraciaux, mais un utilisateur de Tik Tok nommé @saginthesunforever avait des choses à se mettre sous la dent lors des funérailles de leur père et ils ont absolument refusé de se mordre la langue. C’est l’un des démontages les plus sauvages que nous ayons jamais vus de quelqu’un mort ou vivant.

«Ce que vous êtes est un homme blanc raciste, misogyne, xénophobe, amoureux de Trump, cis, hétéro. C’est tout ce que tu seras pour moi.

Oh, mais ça empire. Appuyez sur lecture sur le clip ci-dessous.

Même en silence, on pouvait pratiquement entendre le choc sur les visages du public. Même les quelques applaudissements avaient une nuance de “Est-ce qu’ils viennent vraiment de dire ça ?!?”

Selon Newsweek, l’utilisateur de Tik Tok dont le vrai nom est Saga (pronoms ils/eux) a parlé à The National Desk News de sa vidéo visionnée à plus d’un million et a déclaré ce qui suit :

«Les funérailles et les discours doivent apporter du réconfort aux personnes qui les organisent. Ma consolation était dans ma vérité. C’était en exprimant et en condamnant tout le traumatisme que mon père m’a causé et en exprimant mon chagrin comme j’avais besoin de l’exprimer.

Ils ont poursuivi :

« Certaines personnes pensent que les funérailles n’étaient pas le bon endroit, mais quel était le bon endroit ? Quand aurais-je JAMAIS une autre occasion de dire ma vérité et pas seulement sur tiktok à un écran, mais de le dire VRAIMENT. Une partie de moi voulait me prouver que j’avais le courage et les couilles pour être capable de tenir ma vérité et de la dire à qui pouvait l’entendre, c’est pourquoi je l’ai fait.

Dylan, Dylan, Dylan, Dylan et Dylan n’ont jamais craché du feu aussi chaud. Chut.