Un usurier qui « a rendu la vie des victimes une misère » dépense des milliers de dollars pour construire un parc safari en béton dans un jardin

Un usurier qui fait de ses victimes la vie d’une “misère” a dépensé des milliers de personnes pour construire un parc safari en béton dans sa garden.

Clayton Liston Rumbelow, 49 ans, de Llwynhendy au Pays de Galles, a dirigé une opération de prêt d’argent illégale depuis sa modeste maison du conseil entre 2014 et 2019.

Clayton Rumbelow dirigeait une opération d’usurier depuis sa modeste maison du conseil Crédit : Stop Loan Sharks Wales/Media Wales

Des milliers de livres ont été dépensées pour des ornements de jardin, dont deux grands gorilles Crédit : Stop Loan Sharks Wales/Media Wales

Sa collection comprenait un jaguar, un tigre, un lion et un guépard Crédit : Stop Loan Sharks Wales/Media Wales

Il a facturé aux clients des taux d’intérêt de 30 à 40% sur des prêts de 100 £ et a dépensé 32 000 £ en vacances en seulement deux ans, a appris Swansea Crown Court.

Derrière des clôtures et des portails de sécurité, un système de vidéosurveillance et une porte d’entrée renforcée d’une valeur d’environ 4 500 £, Rumbelow cachait des milliers de livres en espèces, ainsi qu’une batte de baseball et des pistolets à air comprimé.

Sa seule source légitime de revenus était les avantages sociaux, a déclaré le tribunal.

Photos de son émission à domicile Rumbelow rassemblait des statues d’animaux massives et les affichait dans son jardin.

Un panda, un tigre, un léopard, un guépard, un jaguar et un lion ne sont que quelques-unes des sculptures de sa collection.

Des milliers de livres avaient également été dépensées pour divers ornements de jardin, dont deux grands gorilles.

Lee Reynolds, poursuivant, a déclaré qu’un mandat de perquisition avait été exécuté au conseil municipal de Rumbelow à Llanelli en août 2019 dans le cadre d’une enquête sur le prêt d’argent illégal.

Un examen du compte bancaire de l’accusé a révélé quelque 600 dépôts en espèces d’un montant de 162 000 £ – bien que le procureur ait déclaré qu’il était admis que l’accusé avait une habitude de jeu qui pourrait expliquer “une partie de l’activité financière”.

Le tribunal a appris que l’habitude de jeu de l’accusé lui avait fait perdre près de 29 000 £ au cours des cinq années précédentes.

M. Reynolds a déclaré qu’il semblait aux enquêteurs que l’accusé “menait un style de vie au-dessus de ses moyens”, notamment en ayant dépensé 32 000 £ en vacances en deux ans et en conduisant des véhicules d’une valeur supérieure à 42 000 £.

Le tribunal a entendu que la seule source légitime de revenus de Rumbelow provenait des prestations.

Rumbelow a précédemment plaidé coupable d’avoir exercé illégalement une activité pour laquelle une licence est requise entre 2014 et 2019 lorsqu’il a comparu sur le banc des accusés pour la condamnation.

Il a des infractions antérieures à son dossier depuis les années 1990 pour des affaires d’agression et de vol.

David Singh, pour Rumbelow, a déclaré qu’il était admis que son client avait été impliqué dans des prêts d’argent illégaux, mais qu’il était impossible d’être précis sur les montants totaux impliqués.

Il a dit qu’il soumettrait qu’il s’agissait d’un cas inhabituel et qu’aucune plainte officielle contre l’accusé n’avait été déposée par des membres du public.

La juge Catherine Richards a déclaré à Rumbelow qu’il avait “profité de la misère et du malheur des autres” pendant une période de temps significative.

Avec une réduction de 15% pour son plaidoyer de culpabilité, Rumbelow a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pendant 12 mois.

Il a également reçu l’ordre de suivre un cours de réadaptation.

Le tribunal a appris qu’il avait signé une clause de non-responsabilité pour les 5 000 £ trouvés dans sa chambre, et que cet argent couvrira les frais de poursuites par le conseil de Cardiff, de sorte qu’aucune ordonnance formelle de dépens n’a été demandée.