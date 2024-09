Un urologue explique l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)

La nouvelle clinique de chirurgie de réaffirmation de genre de l’Hôpital d’Ottawa est vraiment unique en son genre. Lancée en septembre 2023, c’est la seule clinique en Ontario à offrir aux patients trans et non binaires des interventions faciales, du haut et du bas. Le chirurgien plasticien Dr Nicholas Cormier et son équipe sont heureux d’annoncer qu’ils acceptent désormais les demandes de patients adressées par des médecins.