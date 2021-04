La plupart des gens ne pensent pas que «Jingle Bells» est une chanson raciste, mais la plupart des gens ne sont pas Kate Pollard, une conférencière en éducation musicale déterminée à éliminer toute trace d’imprécision de la classe.

Pollard enseigne l’enseignement de la musique à l’Université du Nevada-Reno. Comme beaucoup dans l’enseignement supérieur, elle a adopté la doctrine de la théorie critique de la race, un ensemble de croyances qui voit l’histoire des États-Unis comme un récit de « suprémacie blanche, » et oblige les Blancs à s’excuser pour leur propre « privilège » et travailler pour «Déconstruire» les leurs « blancheur. »

Pour Pollard, faire ce travail implique de s’assurer que les jeunes américains n’ont jamais à écouter une chanson qui pourrait être considérée comme vaguement insensible. Dans un récent article de blog qui se lit comme une confession forcée, Pollard a déclaré qu’elle était sur un «Voyage antiraciste», et s’est rendu compte que les classiques pour enfants à consonance innocente qu’elle apprenait aux éducateurs à utiliser en classe étaient criblés de racisme invisible.





Parmi les airs, il y a des comptines comme « Baa Baa Black Sheep » et des chants de Noël comme « Jingle Bells » (une chanson qui, selon la plupart des gens, fait référence à des cloches de traîneau, mais Pollard pense à des références «Minstrelsy blackface.») Des chansons présentant des représentations à l’ancienne d’Afro-Américains (« Shortnin ‘Bread’ ‘et « Polly Wolly Doodle’ ‘) sont sorties, tout comme des chansons illustrant des stéréotypes de la vie amérindienne (« Land of the Silver Birch’ ‘obtient la côtelette, apparemment pour un ligne sur la construction « Mon wigwam. ») Même le patriotique ‘Mon pays’ Tis of Thee ‘doit disparaître, car « C’est chanté du point de vue du colonisateur blanc » et ne tient pas compte de l’histoire autochtone de l’Amérique, a-t-elle déclaré à Campus Reform, une organisation étudiante conservatrice qui a repris son poste cette semaine.

Supprimer ces chansons laisserait un trou béant dans le programme de musique, mais Pollard veut voir ce vide rempli de «Un répertoire plus approprié qui favorise l’acceptation et la justice sociale.»

À la fin de son message, son ton passe à la plaidoirie. « Je m’excuse auprès de mes élèves à qui j’ai enseigné ces chansons et même plus, » elle a écrit. « Je peux faire mieux. Je continuerai à faire mieux. »





De telles renonciations publiques à un passé « problématique » sont devenues monnaie courante ces dernières années, alors que la théorie critique de la race s’est répandue au-delà du milieu universitaire et dans les salles gouvernementales, les salles de classe et les salles de conseil d’entreprise. Les démonstrations publiques d’excuses – des Blancs agenouillés et exigeant le pardon pour leurs ancêtres esclavagistes, par exemple – ont été ridiculisées par les conservateurs et comparées aux « sessions de lutte » de la Chine maoïste, où les citoyens ont avoué leurs crimes de pensée pour plaire au Parti communiste paranoïaque.

Pourtant, les classes savantes ont choisi de séparer les comptines et les chansons folkloriques bien avant que CRT ne soit en vogue. ‘Baa Baa Black Sheep’ a été considéré « Racialement offensant » par certains dès 2000, et les universitaires se sont tournés pour la première fois vers «Jingle Bells» il y a trois ans, évoquant de vagues accusations de racisme.

