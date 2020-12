Une adolescente a été arrêtée après qu’un universitaire suédois de 89 ans ait été retrouvé mort après un incendie à son domicile.

Des équipes médico-légales de la police et des enquêteurs sur les incendies avec des chiens ont examiné la maison gravement brûlée de la victime nommée localement Vera Croghan aujourd’hui.

Son corps a été retrouvé par des pompiers appelés pour faire face à un incendie juste avant 7 heures du matin aujourd’hui dans sa maison jumelée édouardienne de 750000 £ à Unthank Road, Norwich.

La police de Norfolk a déclaré qu’une femme âgée avait été déclarée morte sur les lieux et que sa mort était actuellement traitée comme « inexpliquée ».

Une adolescente a été arrêtée après que Vera Croghan, une universitaire suédoise de 89 ans, ait été retrouvée morte après un incendie à son domicile à Norwich

Mme Croghan (à gauche) a enseigné le suédois pendant de nombreuses années à l’Université d’East Anglia à Norwich et a écrit plusieurs livres sur l’apprentissage de la langue. Droite: Les équipes médico-légales de la police et les enquêteurs d’incendie avec des chiens ont examiné sa maison gravement brûlée aujourd’hui

Le communiqué a ajouté: « Alors que la cause de l’incendie n’a pas encore été établie, les agents ont arrêté un homme à la fin de l’adolescence en relation avec l’incident.

« Il a été emmené au centre d’enquête de la police de Wymondham et sera interrogé en temps voulu.

« À la suite des premières enquêtes, les agents pensent que l’homme arrêté et la victime sont connus l’un de l’autre.

«Un cordon reste en place autour de la propriété pendant que les enquêtes se poursuivent. Unthank Road a été temporairement fermée, mais a depuis été rouverte.

La police a déclaré plus tôt qu’elle « enquêtait sur les circonstances ayant conduit à l’incendie et sa cause ».

La police de Norfolk a déclaré qu’elle « enquêtait sur les circonstances ayant conduit à l’incendie et sa cause » dans la grande maison jumelée édouardienne de Mme Croghan

La maison noircie de Mme Croghan est restée bouclée aujourd’hui alors que les agents médico-légaux menaient leurs enquêtes à l’intérieur.

Elle a enseigné le suédois pendant de nombreuses années à l’Université d’East Anglia à Norwich et a écrit plusieurs livres sur l’apprentissage de la langue.

La mère de deux enfants qui avait neuf petits-enfants est née en Suède et est allée à l’université à Lund où elle a étudié les langues scandinaves, l’anglais et la littérature comparée.

Des voisins ont déclaré qu’elle avait vécu au moins 50 ans dans sa maison située dans un quartier chic de Norwich connu sous le nom de Triangle d’or.

La police judiciaire s’entretient avec un agent au cordon devant le domicile de Mme Croghan à Norwich aujourd’hui

Un profil de Mme Croghan sur Amazon a déclaré: « Juste après son dernier diplôme, elle a été nommée pour enseigner la langue suédoise à l’Université d’Aberdeen.

« Après son mariage avec un universitaire anglais, elle a déménagé à Édimbourg, et plus tard, ils ont déménagé à Norwich lors de l’ouverture de l’Université d’East Anglia.

«Elle est très heureuse d’y enseigner le suédois depuis plus de 30 ans. Quand elle aura le temps, elle aimerait enseigner le suédois à ses neuf petits-enfants britanniques.

L’ami de la famille Noel Course de Wreningham, Norfolk, a déclaré: « Je l’ai connue toute ma vie. Mon père était son comptable et je vivais auparavant juste au coin de la rue.

«C’était une femme si adorable, mais elle était devenue un peu frêle. Elle travaillait à la traduction en suédois chez elle, mais avait pris sa retraite.

La maison noircie de Mme Croghan est restée bouclée aujourd’hui alors que les agents médico-légaux menaient leurs enquêtes à l’intérieur

« Je ne lui avais parlé qu’au téléphone qu’hier et elle allait très bien alors, même si elle a dit qu’elle devenait assez oublieuse. J’espère que ce n’est pas ce qui a causé l’incendie.

«Nous n’avions échangé que récemment des cartes de Noël. Elle était très appréciée et avait un fils et une fille, donc c’est terriblement triste. Son fils est resté avec elle de temps en temps.

Lili Stebbings, 22 ans, qui habite à deux portes, a déclaré: « Je suis sortie pour un repas jeudi soir et tout était calme quand je suis arrivé à la maison.

«Mais quand je me suis levé ce matin, j’ai vu trois camions de pompiers, deux ambulances et des tonnes de voitures de police.

Gay Lind, 72 ans, qui vit à proximité, a déclaré: « Je ne la connaissais pas personnellement, mais c’est terriblement triste d’en entendre parler. Je me suis réveillé et j’ai vu le clignotement alors j’ai regardé dehors et là tout se passait.