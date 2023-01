Un universitaire saoudien dans le couloir de la mort pour avoir utilisé Twitter et WhatsApp

Un éminent professeur de droit favorable à la réforme en Arabie saoudite a été condamné à mort pour des crimes présumés, notamment avoir un compte Twitter et utiliser WhatsApp pour partager des informations considérées comme “hostiles” au royaume, selon des documents judiciaires vus par le Guardian.

L’arrestation d’Awad Al-Qarni, 65 ans, en septembre 2017 a marqué le début d’une répression contre la dissidence par le prince héritier nouvellement nommé, Mohammed bin Salman.

Les détails des accusations portées contre Al-Qarni ont maintenant été partagés avec le Guardian par son fils Nasser, qui a fui le royaume l’année dernière et vit au Royaume-Uni, où il a déclaré qu’il demandait l’asile.

Al-Qarni a été décrit dans les médias sous contrôle saoudien comme un prédicateur dangereux, mais les dissidents ont déclaré qu’Al-Qarni était un intellectuel important et bien considéré avec une forte audience sur les réseaux sociaux, dont 2 millions d’abonnés sur Twitter.

Les défenseurs des droits de l’homme et les dissidents saoudiens vivant en exil ont averti que les autorités du royaume se sont engagées dans une nouvelle et sévère répression contre les personnes perçues comme des critiques du gouvernement saoudien. L’année dernière, Salma al-Shehab, doctorante à Leeds et mère de deux enfants, a été condamnée à 34 ans de prison pour avoir un compte Twitter et avoir suivi et retweeté des dissidents et des militants. Une autre femme, Noura al-Qahtani, a été condamnée à 45 ans de prison pour avoir utilisé Twitter.

Mais les documents à charge partagés par Nasser Al-Qarni montrent que l’utilisation des médias sociaux et d’autres moyens de communication est criminalisée à l’intérieur du royaume depuis le début du règne du prince Mohammed.

Le gouvernement saoudien et les investisseurs contrôlés par l’État ont récemment augmenté leur participation financière dans les plateformes de médias sociaux américaines, notamment Twitter et Facebook, et des sociétés de divertissement telles que Disney. Le prince Alwaleed bin Talal, un investisseur saoudien, est le deuxième investisseur de Twitter après le rachat de la plateforme de médias sociaux par Elon Musk. L’investisseur a lui-même été détenu pendant 83 jours lors d’une soi-disant purge anti-corruption en 2017. Le prince Alwaleed a reconnu avoir été libéré après il était parvenu à un “compréhension” avec le royaume qui était “confidentiel et secret entre moi et le gouvernement”.

Le fonds souverain d’Arabie saoudite, le Fonds d’investissement public, a séparément augmenté sa participation dans Facebook et Meta, la société qui possède Facebook et WhatsApp.

Une traduction des accusations portées contre Al-Qarni, pour lesquelles il risque la peine de mort, comprend « l’aveu » du professeur de droit qu’il a utilisé un compte de réseau social sous son propre nom (@awadalqarni) et l’a utilisé « à chaque occasion… pour exprimer ses opinions ». Les documents indiquent également qu’il a « reconnu » avoir participé à un chat WhatsApp et a été accusé d’avoir participé à des vidéos dans lesquelles il faisait l’éloge des Frères musulmans. L’utilisation apparente de Telegram par Al-Qarni et la création d’un compte Telegram ont également été incluses dans les allégations.

Jeed Basyouni, responsable du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Reprieve, le groupe de défense des droits de l’homme, a déclaré que le cas d’Al-Qarni s’inscrivait dans une tendance observée par le groupe d’universitaires et d’universitaires passibles de la peine de mort pour avoir tweeté et exprimé leurs opinions.

Interrogé sur l’investissement du royaume dans Facebook et Twitter, Basyouni a déclaré : « Si ce n’était pas si sinistre, ce serait farfelu. C’est cohérent avec la façon dont ils opèrent sous ce prince héritier.

Le royaume cherche à projeter une image internationale d’investissement dans la technologie, les infrastructures modernes, le sport et le divertissement, a déclaré Basyouni.

“Mais en même temps, c’est totalement inconciliable avec tous les cas que nous voyons, où nous parlons du procureur général – sous la direction de Mohammed bin Salman – appelant à tuer des gens pour leurs opinions, pour des tweets, pour conversations. Ils ne sont pas dangereux, ils n’appellent pas au renversement du régime », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, les entreprises ayant d’importants investissements saoudiens ou d’autres activités en Arabie saoudite n’ont pas répondu aux questions du public sur le traitement de la dissidence par l’Arabie saoudite ou l’emprisonnement de ses utilisateurs. Le royaume n’a pas non plus cédé aux appels de l’administration Biden à améliorer son bilan en matière de droits de l’homme.

Ahmed Almutairi (également connu sous le nom d’Ahmed Aljbreen), un Saoudien accusé de ne pas s’être enregistré en tant qu’agent étranger alors qu’il aurait participé à un complot en 2014-2015 pour infiltrer Twitter au nom du gouvernement saoudien et voler des données confidentielles d’utilisateurs, est considéré comme un fugitif par le FBI après avoir échappé à l’arrestation aux États-Unis. La violation aurait conduit à la sortie d’au moins un utilisateur de Twitter, Abdulrahman al-Sadhan, qui aurait utilisé un compte satirique pour se moquer du gouvernement. Il a été arrêté et a disparu, puis condamné à des décennies de prison.

Loin de faire profil bas, les comptes de médias sociaux d’Almutairi le montrent menant une vie active à Riyad, notamment en publiant une invitation et un pass VIP sur son Snapchat cette semaine à une fête parrainée par Netflix au parc international de Riyad, organisée par le général saoudien. Autorité du divertissement.

Le porte-parole de Netflix, Richard Siklos, n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la société parrainant un événement à Riyad dont la liste d’invitation comprenait un homme recherché par le FBI. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a reconnu en 2020 qu’il avait accepté de censurer un épisode de l’émission humoristique Patriot Act avec Hasan Minhaj, qui comprenait des critiques de l’Arabie saoudite pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, en échange de l’Arabie saoudite autorisant le contenu explicite à montrer dans le royaume.

“Il est plus qu’odieux qu’un éminent professeur de droit risque la peine de mort pour avoir utilisé Twitter alors qu’un fugitif du FBI, recherché pour avoir infiltré le siège de Twitter, reçoive une invitation VIP parrainée par Netflix pour assister à un événement du gouvernement saoudien”, a déclaré Khalid Aljabri, qui vit à exilé et dont le père était un ancien officier du renseignement saoudien, et dont le frère et la sœur sont détenus dans le royaume.

Les dissidents saoudiens vivant aux États-Unis ont également appris cette semaine qu’Ibrahim Alhussayen, un Saoudien qui vivait aux États-Unis et a plaidé coupable d’avoir menti aux autorités après que les procureurs ont allégué qu’il avait harcelé et menacé des personnes vivant aux États-Unis et au Canada, il a été expulsé vers l’Arabie saoudite après avoir purgé une courte peine.

L’une des victimes d’Alhussayen a publié cette semaine qu’un compte appartenant au harceleur avait cherché à la contacter après sa sortie de prison. Le DOJ n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu aux demandes de commentaires.