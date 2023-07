Israël a annoncé mercredi que la candidate au doctorat de l’université de Princeton, Elizaveta Tsurkova, a été prise en otage en Irak par la milice chiite Kataib Hezbollah.

Tsurkova, qui détient des passeports israélien et russe, a utilisé son document russe pour voyager pendant « recherche académique, » a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Tsurkova a été « disparu depuis plusieurs mois » mais est toujours en vie, a déclaré le bureau de Netanyahu, ajoutant qu’Israël tient l’Irak responsable de son sort et de sa sécurité.

Une source diplomatique s’adressant au Jerusalem Post « catégoriquement refusé » que la femme était un agent du Mossad ou que son voyage en Irak était « toute entreprise officielle israélienne ». La source a déclaré qu’Israël faisait « tout ce qu’il peut » par plusieurs voies diplomatiques pour assurer sa libération.

Israël aurait préféré garder le silence sur la situation des otages, mais a choisi de divulguer l’information avant un reportage sur la question, a ajouté la source.

Le rapport en question semble provenir de The Cradle. Le point de vente a déclaré que Tsurkova était « kidnappé dans une maison du quartier de Karrada à Bagdad le 26 mars » et que ses ravisseurs portaient « uniformes officiels des services de sécurité irakiens ».

Selon des sources de sécurité irakiennes, Tsurkova est arrivée dans la région du Kurdistan avant de s’installer à Bagdad, en utilisant un passeport russe car les citoyens israéliens sont interdits de séjour dans le pays. Elle a peut-être également utilisé les mêmes documents pour se rendre en Syrie et au Liban, a déclaré la source diplomatique israélienne au Jerusalem Post.

L’ambassade de Russie à Bagdad a déclaré au Cradle qu’elle avait « aucune preuve sur l’individu mentionné dans votre demande ni sur sa nationalité ni sur son histoire en Irak. »

Tsurkova parle arabe, anglais, hébreu et russe. Le dernier message sur elle Profil Twitter C’était le 21 mars. Elle avait servi dans les Forces de défense israéliennes (FDI) et dirigé une ONG de défense des droits des Palestiniens, avant de se réinventer en tant qu’experte du conflit en Syrie. Elle a défendu le changement de régime à Damas et promu le « rebelles modérés » comme le Front al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, connu plus tard sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham (HTS).