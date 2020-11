Un universitaire libéré par l’Iran retourne en Australie

Un universitaire australo-britannique libéré après deux ans d’emprisonnement en Iran pour espionnage est retourné en Australie vendredi, ont rapporté les médias locaux.

La spécialiste du Moyen-Orient Kylie Moore-Gilbert a atterri dans un aéroport de la capitale Canberra, a déclaré la chaîne publique ABC.

Son arrivée a eu lieu loin des projecteurs publics, le gouvernement australien affirmant que la femme de 33 ans avait demandé la confidentialité alors qu’elle acceptait son calvaire.

Elle a été libérée mercredi après ce qu’elle a qualifié de deux années “traumatisantes” derrière les barreaux, dans un échange contre trois Iraniens lié à un complot à la bombe bâclé à Bangkok.

Un avion du gouvernement a volé à Canberra vendredi soir depuis une base aérienne sur la côte ouest du pays, où l’on pense que Moore-Gilbert a été transféré de son vol initial hors du Moyen-Orient.

Elle a été arrêtée par le Corps des gardiens de la révolution islamique extrémistes en 2018, après avoir assisté à une conférence universitaire dans la ville sainte de Qom, dans le centre de l’Iran.

Elle a ensuite été accusée d’espionnage et condamnée à dix ans de prison, allégations qu’elle a démenties.

“Je suis venue en Iran en tant qu’ami et avec des intentions amicales”, a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’occasion de sa libération, louant le peuple iranien “chaleureux, généreux et courageux”, malgré ce qu’elle a qualifié de “longue et traumatisante épreuve”.

Sa libération a été obtenue dans le cadre d’un échange de prisonniers contre trois hommes: Masoud Sedaghatzadeh, Mohammad Khazaei et Saeid Moradi, en fauteuil roulant, qui s’est fait sauter les jambes avec des explosifs artisanaux.

Tous les trois étaient liés à un complot raté visant à assassiner des diplomates israéliens en Thaïlande en 2012.

Le gouvernement thaïlandais a confirmé jeudi avoir renvoyé les trois Iraniens, deux en tant que prisonniers et un troisième qui a obtenu une grâce royale en août.

