Un universitaire indien de Cambridge résout une énigme de grammaire sanskrite vieille de 2 500 ans

Une énigme grammaticale présentée par les écrits de l’ancien érudit sanskrit et “le père de la linguistique”, Panini, qui a déconcerté les érudits depuis le 5ème siècle avant JC, a été résolue par Rishi Atul Rajpopat, doctorant à la faculté d’Asie et du Moyen-Orient. Eastern Studies au St. John’s College de Cambridge, a rapporté Daily Mail.

Le problème ou la règle est un élément essentiel de la « machine linguistique », une méthode grammaticale inventive conçue par Panini pour enseigner à l’Inde l’ancienne langue sanskrite. La machine linguistique de Panini peut maintenant être enseignée aux ordinateurs pour la première fois grâce aux efforts de Rajpopat, qui sont décrits dans sa thèse de doctorat récemment publiée.

Le texte Astadhyayi de Panini, qui consiste en une série de règles pour dériver ou former de nouveaux mots à partir de mots racines, contient fréquemment des règles contradictoires pour générer de nouveaux mots, laissant de nombreux chercheurs perplexes quant aux principes à utiliser. Les 4 000 règles qui composent la méthodologie de Panini aident avec succès les utilisateurs à créer des formations de mots grammaticalement précises.

Panini a développé une métarule pour aider les utilisateurs à décider laquelle des deux règles doit être utilisée dans le cas où un utilisateur découvre que deux de ces règles sont pertinentes, une circonstance connue sous le nom de conflit de règles. Lorsque deux règles de force égale entrent en collision, la règle qui apparaît plus tard dans la séquence sérielle de la grammaire est considérée comme la plus précise.

De nombreux chercheurs se sont intéressés à résoudre de telles contradictions dans cet algorithme linguistique d’un livre. Les chercheurs ont laborieusement construit des centaines de nouvelles métarègles au cours des 2 500 dernières années pour essayer de réparer le système et de le faire fonctionner, même si le système n’était même pas cassé.

“Mon étudiant Rishi a trouvé une solution extraordinairement élégante à un problème qui a laissé perplexe les chercheurs pendant des siècles”, a déclaré le superviseur de Rajpopat, Vincenzo Vergiani, dans un communiqué. Cette percée va révolutionner l’étude du sanskrit à une époque où l’intérêt pour la langue est grandissant.

Panini a créé une machine à langage sans précédent dans l’histoire de l’humanité et ne s’attendait pas à ce que quiconque propose de nouvelles règles. Les recherches de Rajpopat ont abouti à un algorithme très simple et enseignable qui exécute la grammaire de Panini et pourrait éventuellement être enseigné aux ordinateurs.

