Un universitaire détenu en Iran pendant 2 ans retourne en Australie

CANBERRA, Australie (AP) – L’universitaire anglo-australien Kylie Moore-Gilbert est rentrée en Australie vendredi et retrouvera bientôt sa famille après plus de deux ans dans une prison iranienne.

Moore-Gilbert a été accueillie par des responsables de la santé publique et des membres des forces de défense australiennes après avoir quitté son avion à l’aéroport de Canberra, moins de 24 heures après avoir été libérée de prison en Iran.

La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que Moore-Gilbert, 33 ans, devra être mis en quarantaine en raison de problèmes de COVID-19.

L’universitaire de l’Université de Melbourne a été libéré après 804 jours derrière les barreaux pour espionnage. Elle a été libérée en échange de la libération de trois Iraniens détenus en Thaïlande.

Les médias australiens ont rapporté vendredi que les autorités iraniennes l’avaient détenue après avoir découvert qu’elle entretenait une relation avec un citoyen israélien, ce qui a conduit à affirmer qu’elle était une espionne d’Israël.

Fairfax Media a rapporté que le gouvernement australien avait joué un rôle crucial dans les coulisses pour amener la Thaïlande à la table et organiser l’échange de prisonniers.

Fairfax a déclaré que la découverte du petit ami israélien de Moore-Gilbert avait conduit les autorités iraniennes à l’arrêter à l’aéroport de Téhéran alors qu’elle était sur le point de quitter le pays en 2018 après avoir assisté à une conférence universitaire. Les autorités l’ont condamnée à 10 ans de prison pour espionnage. Le gouvernement australien et Moore-Gilbert ont rejeté les allégations comme étant sans fondement.

Fairfax Media a cité des sources non identifiées du gouvernement australien disant que les négociations parfois délicates ont duré plus de six mois.

À Bangkok, des responsables thaïlandais ont déclaré avoir transféré à Téhéran trois Iraniens impliqués dans un complot à la bombe bâclé en 2012. Alors qu’ils ont refusé d’appeler cela un échange et que l’Iran a qualifié les hommes d ‘«activistes économiques», l’arrangement a libéré Moore-Gilbert et a vu les trois hommes, qui étaient liés à un complot à la bombe plus large visant des diplomates israéliens, rentrer chez eux pour accueillir un héros. .

Ils portaient des drapeaux iraniens drapés sur leurs épaules, le visage largement masqué par des casquettes de baseball noires et des masques chirurgicaux. C’était un contraste frappant avec d’autres échanges de prisonniers que l’Iran a clamé dans le passé, dans lesquels les présentateurs de télévision ont dit à plusieurs reprises leurs noms et les radiodiffuseurs ont diffusé des images d’eux réunissant leurs familles.

L’histoire continue

En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré jeudi qu’il était “ravi et soulagé” que Moore-Gilbert ait été libéré, mais a ajouté qu’il lui faudrait du temps pour gérer son “horrible” calvaire.

«Le ton de sa voix était très édifiant, surtout compte tenu de ce qu’elle a vécu», a déclaré Morrison à Network Nine.

Malgré son épreuve, Moore-Gilbert a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait «que du respect, de l’amour et de l’admiration pour la grande nation iranienne et son peuple chaleureux, généreux et courageux».

Interrogé sur l’échange, Morrison a déclaré qu’il «n’entrerait pas dans ces détails, ne les confirmerait pas d’une manière ou d’une autre». Cependant, il a dit qu’il pouvait assurer aux Australiens que rien n’avait été fait pour porter atteinte à leur sécurité et qu’aucun prisonnier n’avait été libéré en Australie.