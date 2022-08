Un universitaire australien détenu au Myanmar témoigne au procès

BANGKOK (AP) – Un universitaire australien qui est jugé avec la dirigeante déchue du Myanmar Aung San Suu Kyi pour violation de la loi sur les secrets officiels du pays a témoigné pour la première fois devant le tribunal jeudi, a déclaré un responsable juridique.

Sean Turnell, économiste à l’Université Macquarie de Sydney, avait été conseiller de Suu Kyi, qui a été arrêtée lorsque son gouvernement élu a été renversé par l’armée le 1er février de l’année dernière.

Il a été arrêté cinq jours plus tard et est actuellement détenu à la prison principale de Naypyitaw, la capitale, tout comme Suu Kyi. Trois des anciens membres du cabinet de Suu Kyi sont jugés avec eux par un tribunal spécial de la prison.

Un responsable juridique au courant de la procédure de jeudi a déclaré que Turnell avait nié les allégations portées contre lui et avait plaidé non coupable. De plus amples détails sur son témoignage n’étaient pas disponibles car ses avocats n’ont pas été autorisés à parler de l’affaire. Tous les procès impliquant Suu Kyi se sont déroulés sous des restrictions similaires, la procédure étant fermée aux médias et au public.

Le responsable juridique, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations, a déclaré que Turnell et ses coaccusés semblaient être en bonne santé.

Les détails exacts de l’infraction présumée dans l’affaire n’ont pas été rendus publics, bien que la télévision d’État du Myanmar, citant des déclarations du gouvernement, ait déclaré l’année dernière que Turnell avait accès à des “informations financières secrètes de l’État” et avait tenté de fuir le pays.

Turnell est également poursuivi en vertu de la loi sur l’immigration, qui est passible d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Les poursuites en vertu de la loi sur l’immigration sont courantes pour les étrangers détenus pour d’autres infractions.

Le juge a ajourné les débats de jeudi jusqu’à la semaine prochaine, lorsque Suu Kyi doit témoigner.

L’affaire est l’une des nombreuses auxquelles Suu Kyi est confrontée et est largement considérée comme un effort pour la discréditer afin d’empêcher son retour à la politique. Les accusations portées contre elle incluent la corruption et la fraude électorale. Elle a déjà été condamnée pour plusieurs délits mineurs.

La prise de contrôle militaire de l’année dernière a déclenché des manifestations de rue pacifiques dans tout le pays que les forces de sécurité ont réprimées avec une force létale, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

