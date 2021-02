Kameel Ahmady a fui l’Iran à travers les montagnes avant d’arriver en Grande-Bretagne

Un universitaire anglo-iranien qui s’est récemment échappé d’Iran a été accusé d’être un prédateur sexuel après que plusieurs de ses victimes présumées se soient manifestées pour avertir qu’il ne devrait pas être autorisé à travailler avec des femmes.

Kameel Ahmady, qui a fui à travers les montagnes iraniennes pour se rendre en Turquie avant d’arriver en Grande-Bretagne, est connu en Iran pour ses travaux anthropologiques sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. [FGM].

Mais après la nouvelle de son évasion, qui a été rapporté pour la première fois dans le Guardian, quatre femmes se sont adressées au même journal et l’ont accusé d’abus sexuels, ce qu’il nie.

« Quand j’ai entendu parler de son autre [alleged] victimes, et le fait qu’elles étaient en grande partie, sinon complètement ignorées, je ne pouvais plus la refermer », a déclaré une victime présumée.

« Chaque chose que je sais [Ahmady] rend leurs témoignages crédibles. Il est un prédateur et un agresseur en série. J’ai tellement peur qu’il continue d’avoir d’autres opportunités de travailler avec des femmes vulnérables, et de les blesser comme il m’a fait du mal », a déclaré un autre accusateur.

M. Ahmady a fermement nié les allégations, les décrivant dans une déclaration comme « une calomnie sans fondement ». Il a également suggéré qu’ils avaient été fabriqués par des personnes de connivence avec le régime iranien.

« Depuis mon évasion d’Iran, des individus et des groupes rivaux se sont attaqués à moi dans le seul but de me détruire, mes recherches, ainsi que mon statut professionnel et personnel », a-t-il écrit.

«La presse est maintenant manipulée par eux et par ceux qui en ont peur, et par ceux qui cherchent à me déplacer en tant qu’érudit dans mon domaine.»

L’un de ses accusateurs a affirmé que M. Ahmady avait commencé une conservation sexuellement explicite avec elle et avait tenté de lui donner de la limonade imbibée d’alcool. Il l’aurait également convoquée dans sa chambre sous prétexte d’une réunion de travail, aurait verrouillé la porte et l’avait agressée.

Une autre victime présumée a affirmé que M. Ahmady s’était rendu aux toilettes pendant ce qu’elle croyait être une réunion de travail, puis était réapparu nu.

L’histoire continue

Les allégations d’abus sont apparues pour la première fois l’année dernière, ce qui a incité M. Ahmady à s’excuser dans un message sur les réseaux sociaux qui, selon le Guardian, a maintenant été supprimé. Mais après son entretien avec le Guardian, plusieurs victimes présumées se sont de nouveau manifestées.

Cela a incité M. Ahmady à publier un message sur les réseaux sociaux dans lequel il s’excusait pour les «erreurs» qu’il avait commises sur le lieu de travail, bien que, selon le Guardian, le message ait depuis été supprimé. Il a également déclaré qu’il n’était «ni un violeur ni une personne abusive».

M. Ahmady a également fait l’objet d’une enquête de la part de l’Association iranienne de sociologie, qui a suspendu son adhésion, affirmant qu ’« au minimum, un abus de pouvoir s’était produit ».