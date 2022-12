Un universitaire afghan reconstruit sa vie en Italie et rêve d’y retourner

ROME (AP) – Batool Haidari était un éminent professeur de sexologie dans une université de Kaboul avant la prise de contrôle des talibans en Afghanistan. Elle a enseigné à des classes mixtes d’étudiants masculins et féminins et a aidé des patients aux prises avec des problèmes d’identité de genre.

Son mari possédait une fabrique de tapis et, ensemble, ils ont fait de leur mieux pour offrir une bonne éducation à leur fils de 18 ans et à leurs deux filles de 13 et 8 ans.

Cette vie confortable s’est brusquement arrêtée le 15 août 2021, lorsque les anciens insurgés qui adhèrent à une interprétation stricte de l’islam sont revenus au pouvoir après une campagne coûteuse de deux décennies menée par les États-Unis pour refaire le pays.

Haidari, 37 ans, faisait partie des nombreuses femmes qui ont fui les talibans, craignant un retour aux pratiques de leur régime précédent à la fin des années 1990, notamment en interdisant en grande partie aux filles et aux femmes l’accès à l’éducation et au travail. Elle a atteint Rome fin 2021, après une évasion audacieuse à travers le Pakistan, aidée par des volontaires italiens qui se sont arrangés pour qu’elle et sa famille soient hébergées dans la banlieue de la capitale italienne.

Elle fait partie des milliers de femmes afghanes qui cherchent à maintenir un rôle social actif dans les pays qui les accueillent. Haidari et son mari étudient l’italien tout en étant soutenus financièrement par diverses associations. Elle reste en contact avec des organisations féministes dans son pays et essaie de maintenir le contact avec certains de ses patients via Internet.

“Être en vie est déjà une forme de résistance”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle souhaitait que ses enfants contribuent à l’avenir de l’Afghanistan, où elle est sûre que sa famille reviendra un jour.

“Quand mon fils a réussi l’examen pour accéder à la faculté de médecine d’une université de Rome, c’était pour moi une bonne nouvelle”, a-t-elle déclaré lors d’un trajet vers ses cours d’italien dans le centre de Romer. “Parce que si je suis venu dans un pays européen, c’était surtout pour l’avenir de mes enfants.”

Après avoir envahi l’Afghanistan en 2021, les talibans ont initialement promis de respecter les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont progressivement imposé une interdiction de l’éducation des filles au-delà de la sixième année, ont éloigné les femmes de la plupart des domaines d’emploi et les ont forcées à porter des vêtements de la tête aux pieds en public.

Haidari a tenté de rester à Kaboul avec sa famille après la prise de pouvoir des talibans. Elle est devenue une militante ouverte du Réseau de participation politique des femmes afghanes pour lutter pour l’éducation, le travail et l’engagement politique des femmes.

Mais les risques sont vite devenus trop élevés. Haidari n’était pas seulement une militante instruite, mais aussi un membre du groupe ethnique Hazara.

La minorité hazara est fréquemment la cible de violences depuis la prise de pouvoir des talibans. La plupart sont des musulmans chiites, méprisés et ciblés par des militants sunnites comme le groupe État islamique, et discriminés par beaucoup dans le pays à majorité sunnite.

Haidari a reçu des menaces de mort pour ses recherches sur des questions sensibles de la société afghane et, en décembre 2021, a décidé de partir. Elle a traversé le Pakistan avec sa famille et une journaliste italienne, Maria Grazia Mazzola, l’a aidée à monter dans un avion du Pakistan vers l’Italie.

“Nous avons entendu dire que les talibans tiraient et fouillaient des maisons très proches de leur cachette”, a déclaré Mazzola. “Nous étions frénétiquement en contact avec l’ambassade d’Italie au Pakistan, avec des contacts confidentiels en Afghanistan, et nous avons décidé ensemble qu’ils devaient changer de cachette tous les trois jours.”

Le gouvernement italien a évacué plus de 5 000 Afghans à bord d’avions militaires juste après la prise du pouvoir par les talibans. Plus tard, un réseau de féministes italiennes, d’églises catholiques et évangéliques et de bénévoles comme Mazzola a continué à organiser des couloirs humanitaires et à mettre en place l’hospitalité en Italie tout au long de l’année suivante.

Mazzola, qui travaille pour la télévision publique italienne RAI et est spécialiste de l’intégrisme islamique, a créé un réseau d’associations pour accueillir 70 Afghans, pour la plupart des militantes Hazara et leurs familles.

Maintenant que les réfugiés sont en Italie et obtiennent progressivement l’asile, a déclaré Mazzola, la priorité est de leur assurer la reconnaissance officielle de leurs diplômes universitaires ou d’autres qualifications qui les aideront à trouver un emploi digne.

« Une femme comme Batool (Haidari) ne peut pas travailler comme femme de ménage dans une école. Ce serait aussi un gâchis pour notre société. Elle est psychologue et mérite de continuer à travailler en tant que telle », a déclaré Mazzola.

Haidari a accepté. Alors qu’elle a dit que les rues et les ruelles de Kaboul lui manquaient, et la vie facile qu’elle avait, “ce qui me manque le plus, c’est qu’en Afghanistan, j’étais une personne beaucoup plus utile”.

Paolo Santalucia, L’Associated Press