Un ultranationaliste russe emprisonné affirme qu’il ferait un meilleur président que Poutine : « Je ne suis pas aussi gentil »

L’ultranationalisme russe Igor Girkin est emprisonné en attendant son procès pour incitation à l’extrémisme.

Girkin a déclaré que l’actuel président russe, Vladimir Poutine, est crédule et « trop gentil ».

Girkin affirme que s’il était président, il ne serait «pas aussi gentil» et qu’il serait «capable de le prouver dans la pratique».

Igor Girkine, un éminent ultranationaliste russe en détention provisoire pour incitation à l’extrémisme, a déclaré jeudi qu’il ferait un meilleur président que Vladimir Poutine, le qualifiant de crédule et de « trop ​​​​gentil ».

Girkin a publié un article sur Telegram intitulé « Sur sa candidature à la présidence de la Fédération de Russie », suggérant qu’il prévoyait de se présenter aux élections de mars 2024, lorsque Poutine devrait briguer six ans supplémentaires au pouvoir.

Le message était empreint d’ironie et Girkin semble être un concurrent improbable. Mais ses commentaires se distinguent par leurs critiques publiques directes à l’égard du président, qu’il accuse d’avoir mal jugé la guerre en Ukraine, que la Russie qualifie d' »opération militaire spéciale ».

Girkin a déclaré que Poutine était « une personne extrêmement crédule ».

« Le président actuel est trop gentil », a-t-il ajouté. Au début de la guerre, Poutine avait été « mené par le nez » par l’Ukraine et l’Occident, mais aussi par les agences de sécurité et l’industrie de défense russes.

« Il s’est avéré que ni le pays, ni l’armée, ni l’industrie russe n’étaient prêtes à la guerre, et la soi-disant Ukraine était loin d’être un homme de paille en termes militaires. »

Néanmoins, les responsables responsables étaient toujours en place et « continuent de nous étonner par leur incompétence », a déclaré Girkin. « Je ne suis pas aussi gentil, ce que je pourrai prouver dans la pratique. »

Girkin a déclaré que Poutine avait des amis milliardaires « à qui il ne peut rien refuser (en raison de la gentillesse et de la générosité d’âme mentionnées ci-dessus) » et que leur richesse augmentait plus vite que la production militaire.

Critique majeur de la conduite de la guerre par Moscou

Depuis la mort du chef mercenaire Eugène Prigojine dans un accident d’avion la semaine dernière, Girkin est le critique le plus éminent de la façon dont Moscou a mené sa guerre en Ukraine.

Dans ce qui a été largement considéré comme une réponse à ses explosions publiques, il a été arrêté en juillet et accusé d’incitation à l’extrémisme, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

La loi russe interdit aux criminels reconnus coupables de se présenter aux élections, et on ne voit pas clairement comment quelqu’un pourrait échapper à sa détention provisoire.

Girkin, également connu sous le nom d’Igor Strelkov, est un ancien officier de sécurité qui a contribué au déclenchement de la première guerre en Ukraine en 2014, lorsqu’une milice sous son commandement s’est emparée de la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine.

Il ne reconnaît pas l’Ukraine comme un État souverain et affirme qu’une grande partie du pays fait partie de la Russie.

En mai, il a déclaré que le groupe nationaliste qu’il dirigeait entrerait en politique en tant que parti d’opposition parce qu’une « crise systémique » se préparait.

Il est surtout connu en Occident pour son rôle dans l’abattage d’un avion de ligne malaisien au-dessus de l’est de l’Ukraine en 2014, causant la mort de 298 personnes, pour lequel il a été condamné par contumace par un tribunal néerlandais. Il a nié toute implication.

Le New York Times a récemment cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmant que Poutine serait réélu l’année prochaine avec 90 % des voix.

Peskov a ensuite déclaré à l’agence de presse russe TASS que ses propos avaient été mal interprétés, mais que Poutine bénéficiait d’un soutien sans précédent et qu’il obtiendrait une majorité écrasante s’il se présentait, ce qu’il n’a pas encore confirmé.