Un ultime 4 Veto Cliffhanger – Big Brother Network

Le Big Brother 26 Final 4 s’est battu dans le concours des chefs de famille, a fait face à des nominations et s’est affronté dans le concours Power of Veto, le tout dans l’épisode de dimanche soir. Mais nous n’avons pu voir lequel des Final 4 a officiellement atteint la soirée finale parce que l’épisode s’est terminé sur un cliffhanger.

L’épisode reprend après l’expulsion de Kimo. Cam nous fait savoir que cette semaine est consacrée à gagner des compétitions et que Kimo représentait davantage une menace pour Cam qui gagnait réellement une compétition. Et Makensy pense vraiment qu’elle a bien construit son CV. En expulsant Kimo ? De toute façon.

Makensy nous rappelle alors que c’est 3 contre 1. Comme dans elle, Chelsie et Cam contre Rubina. Mais Makensy doit convaincre Rubina que c’est 3 contre 1 comme dans elle, Rubina et Chelsie contre Cam. Parce qu’elle ne peut pas jouer dans le prochain HOH et doit être préparée si des miracles se produisent et que Rubina gagne le HOH.

Passons donc au concours de chef de famille et à celle qui peut y parvenir. Pour ce concours, les joueurs doivent parcourir du code informatique pour trouver un message caché. La première personne à répondre comprend. Après sept tours, celui qui a le plus de points gagne.

Rubina obtient le premier point. Cam obtient le deuxième point. Rubina obtient le point suivant. Chelsie marque les deux points suivants. Rubina et Chelsie sont désormais à égalité avec deux points. Chelsie marque le point suivant et prend la tête. Cam obtient le point suivant, ce qui signifie que Chelsie est le nouveau chef de famille et est officiellement dans le Final 3.

Chelsie sait qu’elle doit trouver un moyen d’accéder à la Finale 2 si elle ne remporte pas ce dernier HOH. Elle pense que si elle héberge Cam, cela ne ressemblera peut-être pas à un couple. Mais comme nous le savons tous, ce pouvoir de veto final est tout ce qui compte. Cam dit que c’est bien s’il monte, mais fait ensuite savoir à Chelsie que s’il obtient son veto, il renvoie Makensy. Chelsie décide que si elle héberge Cam et Rubina, elle pourra peut-être marquer des points avec Rubina.

Makensy dit à Chelsie qu’elle irait bien dans le quartier puisque tout est une question de veto. Chelsie dit à Makensy que si elle monte et que Chelsie remporte le veto, elle l’utilisera contre elle alors elle décide de se faire expulser.

Chelsie a obtenu toutes les réponses qu’elle voulait entendre et est à peu près convaincue que tout le monde restant dans le jeu l’emmènerait au Final 2 (et je pense qu’elle a raison). Ainsi lors de la cérémonie de nomination, elle tourne les clés de Makensy et Cam et épargne Rubina. Pour l’instant.

Et comme nous devons intégrer beaucoup de choses dans cet épisode, nous devons nous rendre au concours Power of Veto. Et ce jeu est une interprétation du jour où un événement s’est produit dans le jeu de mémoire. Et chaque fois qu’une personne obtient trois strikes, elle est éliminée. Et le dernier debout remporte le veto.

Rubina est la première personne à réaliser trois frappes et est éliminée. Chelsie suit avec sa troisième frappe et est éliminée. C’est à Cam et Makensy, qui ont tous deux réussi deux buts chacun. Ce dernier tour décidera donc du vainqueur et de celui qui prendra sa place aux côtés de Chelsie lors de la finale. Mais avant d’avoir les résultats, l’épisode se termine. Un cliffhanger ! Sérieusement?

Si vous voulez savoir qui a réellement remporté le pouvoir de veto et que vous ne voulez pas attendre jeudi, nous avons déjà publié ce spoiler pour vous, alors jetez-y un œil.