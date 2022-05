Un Ukrainien américain aide à acheminer des fournitures aux soldats ukrainiens

Alors Poudel, une citoyenne ukrainienne américaine de 31 ans – qui est en congé de son travail de jour en Californie en tant qu’avocate pour le service de streaming musical Spotify – a emballé sa vie dans la Silicon Valley, a déménagé en Pologne et a collecté 13 000 $ pour environ 100 paires de bottes pour son père et les membres de son unité.

“J’aime dire aux gens que je suis avocate le jour et trafiquante de bottes la nuit”, a-t-elle déclaré plus tôt ce mois-ci dans une interview à CNN. Une photo qu’elle a partagée avec CNN montre son père et un autre soldat rayonnant à côté de nouvelles bottes empilées sur des boîtes en carton.

Dans certains cas, ont déclaré Poudel et des responsables occidentaux à CNN, les efforts déployés par des particuliers pour acheminer du matériel et des fournitures aux soldats ukrainiens ont été plus rapides et plus directs – bien qu’à une échelle beaucoup plus petite – que les initiatives dirigées par le gouvernement. Les bottes ne sont qu’un besoin parmi tant d’autres – y compris des armes à feu, des munitions et des gilets pare-balles – que des volontaires et des citoyens privés du monde entier tentent de satisfaire pour l’armée ukrainienne, qui a gonflé depuis l’invasion russe il y a deux mois.

L’administration Biden se prépare à annoncer qu’elle enverra une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine, a rapporté CNN mardi. S’il est approuvé, le dernier paquet signifierait que les États-Unis ont engagé environ 3,4 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Mais pour Poudel et d’autres sur le terrain, l’aide fournie par les pays occidentaux est encore “trop ​​lente et pas suffisante”, a-t-elle déclaré.

Poudel a déclaré qu’elle avait pu collecter suffisamment d’argent – ​​grâce à ses contacts sur LinkedIn, WhatsApp et des organisations bénévoles comme UkraineNow – pour acheter les bottes et obtenir une douzaine de gilets tactiques pour son père et les membres de son unité. Elle leur a livré des T-shirts la semaine dernière et les soldats l’ont remboursée avec de la pizza.

“Ces gars sont tellement reconnaissants”, a-t-elle déclaré.

La marraine de Poudel a dû récupérer les bottes en Pologne et les faire traverser la frontière en plusieurs voyages, car les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays.

À l’époque, Poudel séjournait en Pologne avec sa mère et sa sœur, qui avaient fui l’Ukraine au début de la guerre. Mais soulignant à quel point la défaite de la Russie a été décisive dans le nord de l’Ukraine, Poudel et sa famille se sont sentis suffisamment en sécurité ces dernières semaines pour retourner dans leur ville natale de Lutsk, dans le nord-ouest de l’Ukraine, alors que la Russie se concentrait sur l’est du pays.

Dans une déclaration à CNN, Serhiy Sobko, commandant adjoint et chef d’état-major des Forces de défense territoriales ukrainiennes, a déclaré que les troupes étaient reconnaissantes pour toute l’aide des volontaires.

“En quelques semaines, le TDF s’est étendu à plus de 100 000 personnes prêtes à protéger leur pays de l’ennemi”, a déclaré Sobko, ce qui a entraîné une pénurie d’équipements.

“Le gouvernement ukrainien, nos partenaires internationaux, (et) d’éminentes fondations caritatives ukrainiennes ont immédiatement mobilisé leurs efforts pour fournir à TDF tout l’équipement nécessaire”, a déclaré Sobko. “Et le commandement des TDF s’assure que les brigades et bataillons qui sont sur la ligne de front obtiennent la protection en premier. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants aux volontaires d’Ukraine et de l’étranger qui contribuent à équiper nos soldats.”

Il en faut plus, disent les soldats

Un responsable américain a déclaré à CNN qu’en termes d’équipement et d’équipement, les États-Unis avaient jusqu’à présent fourni à l’Ukraine des systèmes de communication tactiques sécurisés, des dispositifs de vision nocturne, des systèmes d’imagerie thermique, des optiques, des télémètres laser, des équipements de protection contre les explosifs et munitions, chimiques, biologiques, les équipements de protection radiologique et nucléaire et les fournitures médicales, y compris les trousses de premiers soins.

Le responsable n’a pas précisé la quantité de cet équipement qui a été livrée jusqu’à présent. Mais les soldats ukrainiens ont besoin de beaucoup plus de tout cela, ont-ils dit, en particulier des caméras thermiques, des appareils de vision nocturne et des quadricoptères. Ils ont également besoin d’équipements extrêmement basiques, comme des ceintures de sécurité, des sacs à dos, des lampes de poche et des gants, selon une liste compilée par les soldats et obtenue par CNN.

Lorsqu’il s’agit d’expédier des équipements de protection plus lourds comme des gilets pare-balles, Poudel et d’autres volontaires, dont deux vétérans de la marine américaine qu’elle a rencontrés en Pologne, se sont heurtés à des obstacles considérables : les gilets pare-balles de niveau III et IV sont réglementés par les États-Unis et nécessitent une autorisation spéciale par le Département d’État, les contrats échouent fréquemment et tout équipement qui entre est souvent sauvegardé dans les aéroports.

L’armure de niveau III offre une protection contre les balles de fusil et le niveau IV offre la protection la plus balistique, selon l’Institut national de la justice.

“L’un des problèmes est, évidemment, que nous venons de traverser Covid. Vous avez donc toutes sortes de conditions d’approvisionnement qui sont difficiles dès le premier jour”, a déclaré à CNN Trey Sharpe, l’un des vétérans de la Marine aidant Poudel. “Et puis deux, chaque fois que vous essayez de vous procurer des articles très demandés, cela devient difficile.”

La bureaucratie est un autre défi, a-t-il dit.

“Donc, si je veux expédier une plaque de niveau IV (armure corporelle) hors des États-Unis, par exemple, je dois traiter avec la bureaucratie américaine, la bureaucratie polonaise, la bureaucratie ukrainienne, puis je dois aussi obtenir l’argent, et je J’essaie de faire tout cela à partir d’un téléphone portable, souvent au milieu de nulle part », a-t-il déclaré, faisant référence à ses voyages dans l’ouest de l’Ukraine. “Ce n’est pas comme faire du shopping sur Amazon. Et je n’ai pas besoin d’une seule (assiette), j’en ai besoin de milliers.”

Poudel a déclaré que la situation est souvent démoralisante.

“Parfois, je suis très déprimée et triste de tout ce que je ne peux pas faire”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pratiquement rien et ce n’est pas comme si c’était fini simplement parce que la Russie se recentre sur l’est de l’Ukraine. Ils sont toujours là” dans le pays.

Cela en vaut la peine, malgré les difficultés, a-t-elle déclaré.

“Faire tout ce que je peux sur le terrain ici a plus de sens que de rester assis aux États-Unis, même si c’est comme leur acheter des gilets et des imperméables”, a-t-elle déclaré à CNN. “C’est comme, OK, je fais quelque chose de réel. Je vois vraiment où cela est livré.”

Poudel a ajouté que si l’aide humanitaire est clairement nécessaire, ce n’est rien de plus qu’une solution à court terme aux souffrances généralisées que la Russie inflige aux civils – si cette aide est même fournie.

“Je soutiens l’aide humanitaire”, a déclaré Poudel. “Mais je pense que ce n’est qu’un pansement. La chose la plus importante en ce moment est de soutenir les forces armées ukrainiennes, car dans la plupart des cas, l’aide humanitaire n’atteint même pas les endroits qui en ont besoin.”

Le père de Poudel, Volodymyr Danyliuk, a déclaré à CNN dans une interview vidéo que “ce qui est le plus nécessaire, ce sont des casques, des véhicules de transport et des systèmes de défense aérienne. Parce que la plupart du temps, ils attaquent depuis les airs, et nous ne pouvons pas nous protéger contre cela. ”

Les responsables ukrainiens ont déclaré aux États-Unis que pour empêcher la Russie de contrôler le ciel du pays, les forces ukrainiennes avaient besoin de 500 missiles anti-aériens Stinger par jour. Le Pentagone prévoit d’accélérer la production des armes ; les expéditions n’ont jusqu’à présent pas suivi la demande des Ukrainiens.

Les médicaments sont également difficiles à trouver. Poudel a expliqué qu’en raison de la destruction de nombreuses pharmacies, les femmes ukrainiennes, y compris elle-même, ont commencé à se rendre en Pologne pour récupérer des médicaments et les ramener de l’autre côté de la frontière.

Les particuliers se mobilisent

Poudel a déclaré qu’elle était reconnaissante à Spotify de lui avoir permis de prendre un congé pour être avec sa famille, car elle ne peut pas imaginer laisser sa mère et sa sœur se débrouiller seules en Ukraine pendant que son père sert dans les Forces de défense territoriales. Spotify a refusé de commenter.

“Je suis essentiellement le seul fournisseur de ma famille en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Mais lorsqu’il s’agit de travailler au ravitaillement des forces ukrainiennes, Poudel est loin d’être le seul.

“Il y a des milliers et des milliers de gars comme moi, des centaines de groupes comme le groupe que j’ai créé, qui font la même chose”, a déclaré un autre vétéran américain dirigeant un effort privé pour livrer du matériel médical aux soldats et civils ukrainiens, qui a demandé l’anonymat. discuter librement de ses efforts. Il a déclaré avoir collecté suffisamment d’argent pour 30 kits de traumatologie de qualité militaire, qu’il a pu livrer aux soldats ukrainiens au début du mois, selon des photos qu’il a fournies à CNN.

Une organisation à but non lucratif appelée l’Ukrainian Freedom Fund s’est également efforcée d’acheter du matériel de défense pour les troupes ukrainiennes et a déjà fourni des milliers de gilets pare-balles, de casques, de véhicules et de trousses de premiers soins aux forces de défense territoriales ukrainiennes, a précédemment rapporté CNN. L’adjoint au maire de Kiev a demandé lundi 200 000 masques à gaz à l’organisation pour protéger les troupes et les civils contre d’éventuelles attaques à l’arme chimique.

Les services de police des États-Unis se sont également joints à l’effort. Les gouverneurs de l’Iowa et du Nebraska, par exemple, ont annoncé plus tôt ce mois-ci que leurs États enverraient des équipements de protection de la police à l’Ukraine, notamment des casques et des gilets de qualité militaire.

Poudel, pour sa part, dit qu’elle a commencé à travailler avec des vétérans de la marine américaine pour essayer de tirer parti de leurs relations avec des entreprises qui peuvent se procurer des équipements essentiels comme des gilets pare-balles, des casques et des garrots.

Dans de nombreux cas, les volontaires qui travaillent pour faire entrer du matériel en Ukraine s’assurent que les agences gouvernementales américaines sont conscientes de leurs efforts, en particulier pour s’assurer qu’elles n’enfreignent aucune loi sur le contrôle des exportations. Sharpe, l’un des vétérans de la marine, a déclaré à CNN qu’il avait reçu des conseils préliminaires de la part des responsables des départements de la justice et de l’État pour rester en conformité alors qu’il travaillait à l’importation de fournitures.

Les départements d’État et de justice ont refusé de commenter, mais un porte-parole du département du commerce a déclaré à CNN que “de nombreuses communautés aux États-Unis ont cherché à aider le gouvernement ukrainien et sa résistance à l’invasion russe en faisant don d’armes à feu, de munitions, de casques, de gilets pare-balles et matériel connexe. »

Le porte-parole a ajouté que le Département du commerce “traite rapidement les demandes d’exportation d’armes à feu et de munitions vers l’Ukraine dans le cadre de ses processus et autorités existants”.

Il y a un certain nombre de choses que le ministère a conseillé aux Américains de prendre en compte s’ils essaient d’envoyer du matériel, a déclaré le porte-parole, y compris comment ils ont l’intention de le transporter en Ukraine et si oui ou non * l’expéditeur a été autorisé par le gouvernement ukrainien à importer les provisions.

Il existe également des restrictions plus strictes sur les exportations vers les régions de Donetsk et Louhansk, où la guerre s’est déplacée ces dernières semaines, a déclaré le porte-parole.

“Nous leur devons tout le soutien que nous pouvons leur apporter, car ils combattent aussi notre combat”, a déclaré Sharpe à propos des Ukrainiens. “Et tout ce que nous devons faire, c’est leur fournir plus de matériaux, d’expertise et d’approvisionnement. Je pense que c’est notre devoir, chaque personne aux États-Unis, dans le monde. Ils méritent notre aide.”

Danyliuk, le père de Poudel, a déclaré que le prochain défi majeur pour les forces ukrainiennes sera de libérer le sud de la Russie, en particulier la région de Kherson. Il y a aussi une “menace constante de danger” de la Biélorussie, a-t-il dit, et il ne pense pas que la menace posée par le président russe Vladimir Poutine prendra jamais vraiment fin.

Mais il croit toujours que l’Ukraine réussira, notamment grâce à la détermination de son peuple. En temps de paix, Danyliuk est écrivain et historien, et a récemment fait publier un livre en coordination avec le consulat polonais à Loutsk. Il s’agit des relations de feu le président John F. Kennedy avec la Pologne et l’Ukraine.

Le journalisme manque à Danyliuk. “Mais il y a des moments où le journaliste doit porter non pas la caméra, mais le pistolet”, a-t-il déclaré à CNN, dans une traduction libre d’un dicton ukrainien.

“Nous n’avons pas été surpris de voir à quel point les Ukrainiens se sont bien battus”, a-t-il déclaré. “Tout le monde est volontaire. Ils sont montés sur la ligne de front. C’est pourquoi je suis convaincu que nous gagnerons.”