Un Ukrainien a tenté de se faufiler dans l’UE avec des armes – médias

La police des frontières roumaine aurait trouvé un certain nombre d’articles de contrebande tels que des munitions et du matériel militaire

Un ressortissant ukrainien a été appréhendé dimanche par la police des frontières roumaine après avoir tenté d’entrer dans le pays en transportant de la contrebande militaire, ont rapporté des médias locaux. Les responsables de la sécurité des frontières ont déclaré aux médias que l’homme de 32 ans se dirigeait vers le Royaume-Uni et ont affirmé qu’il ne savait pas ce qu’il transportait.

Le conducteur, qui était accompagné d’une femme – également citoyenne ukrainienne – aurait tenté de passer le poste frontière de Vikovu de Sus alors qu’il voyageait à bord d’un minibus Mercedes Benz immatriculé en Ukraine. Lors de la vérification du véhicule et de son contenu, les douaniers auraient découvert un certain nombre d’articles illégaux cachés dans une boîte dissimulée sous les bagages.

La boîte contiendrait une douille vide de calibre 122 mm, 30 cartouches de calibre 5,45 mm, un drone partiellement détruit, ainsi que des parties d’uniformes militaires ukrainiens et deux casques de combat.

L’Ukrainien aurait déclaré aux autorités frontalières qu’il n’était pas au courant du contenu du colis qu’on lui avait demandé de remettre à quelqu’un au Royaume-Uni. On ne sait pas qui lui a donné la boîte ou qui était censé être le destinataire final.

La police des frontières a déclaré aux journalistes qu’elle avait saisi tous les articles illégaux pour confiscation et prévoyait de les remettre à l’inspection de la police du comté de Suceava pour un examen plus approfondi. Pendant ce temps, le chauffeur et son compagnon auraient été arrêtés et font face à des accusations de contrebande.

Le mois dernier, deux Ukrainiennes ont également été accusées d’avoir transporté illégalement près de 12 kilogrammes d’or, d’une valeur de 544 600 € (589 259 $) lorsqu’elles ont été appréhendées à la frontière bulgaro-turque en route vers l’Ukraine. Les femmes auraient dit à la police des frontières qu’elles n’avaient rien à déclarer avant qu’un total de 30 colis ne soient découverts scotchés sur leur corps sous leurs vêtements.