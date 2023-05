Un U-haul, un drapeau nazi et des menaces de mort contre le président : ce que l’on sait du crash de la Maison Blanche

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

jeC’était une douce nuit de printemps à Washington DC lorsqu’un camion U-haul a soudainement percuté les barrières de sécurité près de la Maison Blanche.

Le conducteur, qui portait prétendument un drapeau nazi, a ensuite fait des déclarations menaçantes à propos du bâtiment que le président Joe Biden appelle sa maison.

Maintenant, le suspect masculin – Sai Varshith Kandula, 19 ans – a été arrêté pour avoir menacé de tuer ou de blesser le président, le vice-président Kamala Harris ou l’un des membres de leur famille.

Jusqu’à présent, les détails restent rares, le motif et les plans possibles du conducteur n’étant toujours pas clairs. Selon ABC Nouvelles, M. Kandula a volé du Missouri à l’aéroport international de Dulles, a loué le camion et s’est dirigé vers la Maison Blanche avec l’intention de nuire au président. M. Kandula aurait déclaré aux forces de l’ordre qu’il souhaitait prendre le pouvoir.

L’incident déclenchera sans aucun doute la sonnette d’alarme autour de Capitol Hill – à un moment où les législateurs et les responsables gouvernementaux sont confrontés à des menaces croissantes et deux ans seulement après que les partisans de Donald Trump ont réussi à prendre d’assaut le Capitole américain lors de l’émeute du 6 janvier.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’incident de lundi.

Ce qui s’est passé?

L’incident s’est déroulé vers 21 h 40 lundi soir lorsque le camion fourgon blanc U-Haul s’est écrasé contre les barrières de sécurité du côté nord de Lafayette Square sur la 16e rue, a déclaré la police des parcs américains.

L’accident s’est produit à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, où M. Biden avait eu des entretiens avec le chef de la majorité au Sénat, Kevin McCarthy, quelques heures plus tôt.

Sai Varshith Kandula est représenté dans une image de l’annuaire du lycée Marquette de 2022, avec l’aimable autorisation du district scolaire de Rockwood (District scolaire de Rockwood)

La police des parcs des États-Unis et les agents de la division des uniformes des services secrets américains sont intervenus sur les lieux pour trouver un camion qui aurait été intentionnellement écrasé contre les bornes à l’extérieur du parc Lafayette.

Une vidéo publiée par le témoin oculaire Chris Zaboji semble montrer le camion pénétrant une fois dans les barricades, puis y pénétrant une deuxième fois.

M. Zaboji, un pilote de ligne vivant à Washington, a déclaré qu’il rentrait chez lui après avoir fait du jogging sur le National Mall lorsqu’il a entendu un fort accident.

Il a sorti son téléphone pour capturer ce qui se passait.

« J’ai regardé en arrière et j’ai vu que la camionnette U-Haul avait percuté la barricade. J’ai reculé derrière un gars sur une voiturette de golf et j’ai pris la vidéo sur mon téléphone », a-t-il déclaré à Reuters.

Un camion fourgon est vu s’écraser contre une barrière de sécurité près de la Maison Blanche (Reuters)

« Après l’avoir vu percuter à nouveau, je ne voulais pas être près du camion et je suis parti. »

L’attirail nazi et les menaces

Une source policière a déclaré à NBC News que M. Kandula avait fait des déclarations menaçantes à propos de la Maison Blanche sur les lieux, mais avait été rapidement arrêté par les forces de l’ordre – après quoi, selon rapports par CNN, il a fait l’éloge d’Adolf Hitler. Selon des documents judiciaires, M. Kandula a également fait l’éloge de l’eugénisme et a déclaré que les nazis « ont une grande histoire ».

La police a trouvé un drapeau nazi dans le camion que conduisait M. Kandula, comme le montrent les photos prises par un Reuter photojournaliste.

Après une fouille du camion, les autorités ont découvert qu’il ne contenait ni armes ni explosifs. Il n’y a pas eu de blessés dans l’accident et il n’y a pas de danger permanent pour le public, ont déclaré des responsables.

« Il n’y a eu aucun blessé parmi les services secrets ou le personnel de la Maison Blanche et la cause et la manière de l’accident font l’objet d’une enquête », a déclaré Anthony Guglielmi, le chef des communications des services secrets, dans un communiqué lundi soir.

Le suspect

La police des parcs des États-Unis a dévoilé l’identité du conducteur – Sai Varshith Kandula, 19 ans, de Chesterfield, Missouri.

Alors que la police n’a pas encore précisé le motif de M. Kandula, le porte-parole de la police américaine des parcs, Thomas Twiname, a déclaré dans un communiqué qu’il avait été arrêté et accusé d’agression avec une arme dangereuse, de conduite imprudente d’un véhicule à moteur, de menace de tuer, d’enlèvement ou de blessure. sur un président, un vice-président ou un membre de la famille, la destruction de biens fédéraux et l’intrusion.

Un camion du moment percute des barrières près de la Maison Blanche

M. Twiname a déclaré que l’enquête préliminaire indique que le conducteur s’est écrasé « intentionnellement » contre les barrières de sécurité.

M. Kandula a comparu devant le tribunal de Washington mardi, mais n’a pas encore plaidé coupable.

Menaces contre les fonctionnaires

Il n’est pas clair si le président et la première dame étaient chez eux au moment de l’incident qui survient au milieu d’une augmentation des menaces potentielles contre les politiciens.

Les données de la police du Capitole ont révélé que l’agence avait enquêté sur environ 7 500 cas de menaces potentielles contre des membres du Congrès en 2022.

Bien qu’inférieur aux 9 600 menaces enregistrées en 2021, il était deux fois plus qu’en 2017.

En octobre, le Département de la sécurité intérieure, le FBI, le Centre national de lutte contre le terrorisme et la police du Capitole des États-Unis ont envoyé un bulletin de renseignement conjoint aux partenaires chargés de l’application des lois à travers le pays avertissant qu’une augmentation de l’extrémisme violent domestique (DVE) et des « perceptions » de l’élection la fraude pourrait entraîner une flambée de violence.

Parmi les « cibles les plus attrayantes » pour les extrémistes figurent les législateurs, les responsables gouvernementaux et le personnel impliqué dans les élections, y compris les candidats politiques et les travailleurs électoraux, a-t-il averti.

«Les cibles potentielles de la violence DVE comprennent les candidats à des fonctions publiques, les élus, les travailleurs électoraux, les rassemblements politiques, les représentants de partis politiques, les minorités raciales et religieuses ou les opposants idéologiques perçus», lit-on dans le bulletin.

Des émeutiers attaquent le Capitole américain le 6 janvier (Getty Images)

Le même jour, le 28 octobre 2022, le mari de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre, a été victime d’une violente attaque au marteau au domicile du couple en Californie.

David DePape, un fabricant de bijoux en chanvre de 42 ans, aurait fait irruption dans la maison du couple à San Francisco aux petites heures du matin à la recherche de Mme Pelosi.

Le mari de Mme Pelosi, Paul Pelosi, 82 ans, était seul à la maison, avec sa femme à Washington DC à l’époque.

M. Pelosi a réussi à appeler le 911, mais le suspect l’aurait frappé à la tête avec un marteau à l’arrivée des policiers.

Cela s’est produit plus d’un an après l’émeute du Capitole du 6 janvier, le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de M. Trump a pris d’assaut le Capitole américain – alimentée par ses mensonges selon lesquels l’élection présidentielle lui avait été «volée» – pour tenter d’annuler la victoire de Joe Biden.

Des images effrayantes de ce jour-là révèlent comment certains des émeutiers ont chassé Mme Pelosi en scandant « Où est Nancy? » alors qu’ils saccageaient son bureau.

D’autres ont été vus scandant « Hang Mike Pence » après que le vice-président ait refusé de tenter de renverser l’élection en faveur de M. Trump.