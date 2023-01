Un type du Yorkshire sans formation d’acteur devient le premier Britannique blanc à diriger un film de Bollywood – voici comment il l’a fait

Un “type BLANC” du Yorkshire s’est vu confier un rôle principal dans un blockbuster de Bollywood.

Richard Lovatt, 32 ans, s’envolera pour Mumbai la semaine prochaine pour tourner avec l’une des plus grandes sociétés de production indiennes.

Il sera le premier Britannique blanc à décrocher un rôle principal dans l’immense industrie cinématographique du pays, bien qu’il n’ait aucune formation formelle d’acteur.

Richard a dit qu’il voulait étudier le théâtre quand il était enfant à Huddersfield, mais qu’il pensait qu’il serait victime d’intimidation.

Au lieu de cela, il s’est tourné vers le fitness et est devenu entraîneur personnel. Son premier aperçu de Bollywood est survenu lorsqu’il a obtenu un contrat de trois mois en Inde pour former des stars de cinéma.

Les clients comprenaient Ranveer Singh, 37 ans – l’équivalent bollywoodien de Tom Cruise – Arjun Kapoor, 37 ans, et le regretté Sushant Singh Rajput.

Richard s’est intéressé à leurs vies et à leurs films et a commencé à obtenir quelques petits rôles d’acteur à la télévision et au cinéma. N’ayant jamais étudié de langue étrangère, il a décidé d’apprendre l’hindi.

Et c’est quand un agent de casting l’a vu en parler sur YouTube qu’il a reçu un appel pour auditionner. Richard, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Gora – “White Guy” en hindi – a déclaré : “Ils m’ont proposé le rôle sur-le-champ.

« C’est du jamais vu pour un étranger dont la langue maternelle n’est pas l’hindi d’obtenir ce type de rôle. J’ai dû faire des tas d’entraînements sur les trucs d’accent et les combats. C’était vraiment difficile – de vrais trucs de Bruce Lee.

Le titre du film – qui sortira plus tard cette année – n’a pas encore été révélé.

Richard a ajouté: “En tant que mec blanc de Huddersfield, je n’aurais jamais pensé que je jouerais un si grand rôle. Je suis excité et plus que prêt.