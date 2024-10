Un type de fibre peut avoir des avantages de perte de poids similaires à ceux d’Ozempic : ScienceAlert

La recherche sur le microbiome intestinal a déclenché une «révolution» en science nutritionnelle, et ces dernières années, les fibres alimentaires sont devenues la « nouvelle protéine » – ajoutées en abondance aux aliments pour nourrir notre intestin et améliorer notre santé.





Une étude récente sur des souris suggère cependant que tous les suppléments de fibres ne sont pas également bénéfiques.





Une forme que l’on retrouve facilement dans l’avoine et l’orge, appelée bêta-glucanepeut contrôler la glycémie et contribuer à la perte de poids chez les souris nourries avec un régime riche en graisses.





Des chercheurs de l’Université d’Arizona (UA) et de l’Université de Vienne affirment que c’est le seul type de supplément de fibres qu’ils ont testé qui a réduit la teneur en graisse et le poids corporel d’une souris en 18 semaines.





Les autres fibres prises en compte, notamment la dextrine de blé, la pectine, l’amidon résistant et la cellulose, n’ont pas eu un tel effet, malgré une modification significative de la composition du microbiome de la souris par rapport aux souris nourries sans suppléments de fibres.





« Nous savons que les fibres sont importantes et bénéfiques ; le problème est qu’il existe de nombreux types de fibres différents », expliqué le scientifique biomédical Frank Duca de l’UA en juillet.





« Nous voulions savoir quel type de fibre serait le plus bénéfique pour la perte de poids et l’amélioration de l’homéostasie du glucose afin de pouvoir informer la communauté, le consommateur, puis également informer l’industrie agricole. »





Les fibres alimentaires sont les principale source d’énergie pour les bactéries vivant dans nos intestins, et mais moins de 5 pour cent des Américains consomment du recommandé 25 à 30 grammes (0,9 à 1 once) de fibres par jour.





Pour compenser cela, les suppléments de fibres et les aliments infusés de « fibres invisibles » gagnent en popularité. Mais les fibres sont extrêmement diverses, alors laquelle choisir ?

Certaines fibres, comme les bêta-glucanes d’avoine et la dextrine de blé, sont hydrosolubles.solublece qui signifie qu’ils sont facilement fermentés par les bactéries intestinales. D’autres, comme la cellulose et l’amidon résistant, sont moins solubles ou insolubles, ce qui signifie qu’ils coller à d’autres matériaux pour former des selles.





Jusqu’à maintenant, écrit Selon la scientifique biomédicale Elizabeth Howard de l’UA et ses collègues, « aucune étude n’a examiné le rôle de diverses fibres dans une seule cohorte ».





Pour compenser cela, la présente étude a testé plusieurs formes de fibres dans une cohorte de souris. Seul le bêta-glucane augmente le nombre de Iléibactérie trouvé dans l’intestin de la souris. Autre études sur des souris ont lié cette bactérie à la perte de poids.





Effectivement, bien avant le marqueur de 10 semaines, les souris nourries avec du bêta-glucane présentaient une réduction de leur poids corporel et de leur teneur en graisse corporelle par rapport aux souris nourries avec d’autres formes de fibres.





Les résultats concordent avec un autre récent étude par Duca, qui donnait aux rongeurs de la farine d’orge, riche en bêta-glucane. Même si les rats ont continué à manger autant de leur régime riche en graisses qu’auparavant, leur dépense énergétique a augmenté et ils ont quand même perdu du poids.





Un résultat similaire a été observé chez des souris nourries avec du bêta-glucane dans la nouvelle étude. Ces animaux ont également présenté des concentrations accrues de butyrate dans leurs intestins, un métabolite produit lorsque les microbes décomposent les fibres.





Le butyrate induit la libération de peptide-1 de type glucagon (GLP-1), qui est la protéine naturelle que les médicaments synthétiques comme Ozempic imitent pour stimuler la libération d’insuline.

« Une partie des avantages de la consommation de fibres alimentaires réside dans la libération de GLP-1 et d’autres peptides intestinaux qui régulent l’appétit et le poids corporel. » dit Duc.





« Cependant, nous ne pensons pas que ce soit tout l’effet. Nous pensons que le butyrate pourrait avoir d’autres effets bénéfiques qui ne sont pas liés aux peptides intestinaux, comme l’amélioration de la santé de la barrière intestinale et le ciblage des organes périphériques comme le foie. »





Des recherches bien plus approfondies sont nécessaires avant que ces résultats puissent être étendus aux humains, mais les résultats suggèrent que certaines fibres pourraient être mieux adaptées que d’autres à la perte de poids et au contrôle de l’insuline.





L’étude a été publiée dans le Journal de nutrition.

Une version antérieure de cet article a été publiée en juillet 2024.