Un type de carrière plus large : Morgan Spurlock (1970-2024) | Hommages

Morgan Spurlock a débuté sa carrière d’écrivain avant de cofonder son propre studio en 2004 nommé Warrior Poets. L’un de ses premiers projets majeurs a été pour MTV, où il a créé une émission Web intitulée « I Bet You Will », ce qui correspond exactement à ce à quoi cela ressemble : combien cela coûte-t-il d’inciter les gens à faire des choses extraordinaires ? Une émission Web en 2002 était indéniablement en avance sur la courbe, précurseur des millions de vidéos similaires deux décennies plus tard, souvent centrées sur des défis extrêmes.

La percée s’est produite deux ans plus tard lorsque Spurlock aurait vu un reportage sur deux filles qui poursuivaient McDonald’s pour leur obésité. Alors que la nutrition devenait une préoccupation majeure dans la culture américaine, Spurlock a remarqué que McDonald’s demandait toujours aux consommateurs de manger de plus en plus grâce à leur promotion de grande taille, encourageant ainsi plus de calories pour un petit prix. Il ne mangerait que du McDonald’s pendant 30 jours et devrait choisir l’option de grande taille chaque fois qu’elle lui serait proposée. Pour compléter l’expérience, Spurlock a tenté d’imiter la routine d’exercice américaine nonchalante. Au cours des 30 jours, Spurlock a pris 25 livres et, peut-être le plus inquiétant, son foie a commencé à montrer des signes de maladie.

Un film qui a toujours été entouré d’accusations de pratiques journalistiques douteuses (Spurlock a notoirement refusé de publier un journal de ce qu’il a mangé exactement au cours de ces 30 jours) est devenu encore plus controversé en 2017 lorsque la déclaration de Spurlock concernant son comportement horrible incluait la phrase qu’il avait » Je n’ai pas été « sobre depuis plus d’une semaine » depuis des décennies, ce qui amène certains à se demander si les signes de carie de son foie pourraient être imputables à cela plutôt qu’aux Big Mac.

Dites ce que vous voulez à propos de l’expérience de « Super Size Me », il y a encore des idées dans ce film auxquelles je pense régulièrement, en particulier celles sur l’endoctrinement des enfants dans les petites communautés où le lieu de jeu le plus excitant se trouve être à un rythme rapide. restaurant gastronomique. Les statistiques sur le nombre de personnes qui mangent chez McDonald’s sur une base hebdomadaire, voire quotidienne, sont également surprenantes. La vérité est que « Super Size Me » contient des ingrédients plus intéressants autour de l’expérience diététique que dans son fameux gadget.

Avant que sa réputation ne s’effondre, Spurlock a utilisé la renommée de « Super Size Me », qui comprenait une nomination à l’Oscar du meilleur documentaire, pour créer d’autres projets notables. Spurlock a décliné le concept de l’expérience de 30 jours de « Super Size Me » pour créer son projet le plus intéressant, l’émission FX « 30 Days ». Chaque épisode présentait une expérience différente d’un mois, souvent centrée sur des conflits de style de vie, comme celui d’un chrétien vivant avec une famille musulmane. C’était une émission vraiment intéressante qui durait 18 épisodes sur trois saisons, le meilleur projet de sa carrière car la télévision épisodique fonctionnait mieux pour l’approche Spurlock que les longs métrages documentaires.