Un tweet viral sur l’annulation de la tournée de Billie Eilish s’avère faux | Actualités du cinéma anglais

UN tweet viral a récemment provoqué un tollé parmi les fans de Billie Eilish, affirmant que la chanteuse avait annulé sa prochaine tournée Hit Me Hard And Soft. Cependant, l’information s’est avérée fausse, car il n’y a eu aucune annonce officielle de Billie Eilish sur aucune de ses plateformes de médias sociaux. Ventilateurs Ceux qui craignaient de rater la tournée peuvent être rassurés, car elle aura lieu comme prévu.

Le tweet, publié le 8 septembre, comprenait une capture d’écran qui semblait provenir du compte Instagram de Billie Eilish. Sur l’image, il semblait que Billie avait écrit : « La tournée est annulée. J’ai besoin de temps pour me détendre et manger de la chatte. » Le message mentionnait également : « Je partirai en tournée quand j’en aurai envie. » Malgré l’apparence réaliste de la capture d’écran, il s’est avéré plus tard qu’elle était fausse et faisait partie d’une blague en ligne.

De nombreuses personnes ont rapidement compris qu’il s’agissait d’une blague, et certains utilisateurs de Twitter ont souligné que le message avait été édité. Dans les commentaires, un utilisateur a noté : « C’est une blague, mais maintenant les gens la détestent pour quelque chose qu’elle n’a même pas dit. Le message devrait être supprimé. » D’autres ont exprimé leur frustration, soulignant que la diffusion de fausses informations pourrait nuire à la réputation de Billie Eilish.

Bien que le message viral ait suscité beaucoup d’attention, il était clair que le compte qui se cachait derrière le tweet essayait simplement de plaisanter, sans diffuser de véritables informations. Les fans qui ont cru au tweet ont peut-être mal compris l’humour, ce qui a donné lieu à des réactions négatives envers la chanteuse.

Pour l’instant, Billie Eilish n’a pas encore annoncé officiellement l’annulation de sa tournée. Les fans peuvent se réjouir des concerts à venir, sachant que la tournée Hit Me Hard And Soft est toujours sur les rails.