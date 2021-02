La nostalgie est un sentiment doux-amer, et un récent article sur Twitter a ravi les internautes de cette émotion. Un tweet publié la semaine dernière a ramené les internautes aux jours d’école et aux pique-niques amusants qu’ils appréciaient en tant qu’étudiants.

Vendredi, le Service forestier indien Praveen Kaswan s’est souvenu de ses années d’école sur le site de micro-blogging où il a mentionné comment son école les emmenait dans un parc voisin et l’appelait un pique-nique. Se souvenant de son enfance, Kaswan l’a qualifié de très amusant et a déclaré que la vie est bien plus compliquée maintenant.

Cette école nous conduisait au parc voisin et l’appelait comme un pique-nique. Ce que c’est drôle !! La vie est bien compliquée maintenant. – Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 29 janvier 2021

Le tweet a ensuite reçu plus de 3,5k likes, en résonance avec plusieurs internautes qui ont partagé leurs propres expériences et sentiments au sujet de leurs jours d’école. En réponse au tweet de Kaswan, un utilisateur a écrit qu’il souhaitait que la tradition d’aller aux pique-niques se poursuive également dans les bureaux.

J’aurais aimé que nous ayons le même pique-nique organisé par notre bureau. – Pankaj Singh (@pankajsankrit) 31 janvier 2021

Partageant leur voyage pour atteindre une vie «stressante» depuis l’enfance heureuse, un utilisateur a écrit qu’il est vrai que la vie est devenue plus compliquée avec le stress et c’est ainsi que nos parents ou nos aînés nous l’ont dit.

C’est vrai que c’est vraiment compliqué associé au stress. Lyf n’est pas la façon dont r mère nous a fait imaginer1) 10th mai ache se mehnat karlo aram hi aram h2) Beta10th ke mrks koi nhi dekhta aab12th reh gya h phir toh maze h tumhare zindagi bhar3) Gradn achi clg se karlo life set h – Prachi Sharma (@ prachiss9) 30 janvier 2021

Un autre utilisateur a déclaré que les pique-niques scolaires dans les parcs publics étaient autrefois les vrais pique-niques, dont les souvenirs restent «persistants».

Pendant ce temps, pour un utilisateur, les pique-niques étaient plus une question de propreté puisqu’ils étaient emmenés dans un village voisin avec des balais et faits pour nettoyer la zone tous les samedis.

Heureusement, pour chaque samedi, nous avons été emmenés dans un village voisin pour balayer et nettoyer le même – Capitaine Sanjay Sharma (@ Sharma02932939) 30 janvier 2021

Le tweet a également ramené des souvenirs perdus pour certains utilisateurs qui ont écrit comment ils «sourient comme un idiot» se souvenant de leur enfance.

Un autre Twitter a souligné comment les pique-niques scolaires dans les grandes villes comme Mumbai ont évolué en voyages internationaux ces jours-ci.

Mais pour certains, c’était une glissade de base, un manège, une balançoire et une balançoire qui leur procuraient un immense plaisir dans la journée.

Un simple toboggan, un manège, une balançoire et une scie ont procuré un immense plaisir à l’époque – Inde (@ ILOVECONGRESS11) 30 janvier 2021

Comparant leur propre enfance aux enfants modernes, un utilisateur a écrit que le privilège et la beauté de la vie dont ils ont joui semblent «impossibles» pour la génération actuelle. Le tweet mentionne également que les générations plus âgées étaient plus dans la nature qui a maintenant été remplacée par la technologie et les gadgets technologiques pour les enfants d’aujourd’hui.

Les privilèges et la beauté de la vie que nous avons appréciés semblent impossible pour cette génération d’avoir jamais … nous étions tellement dans la nature, maintenant qui a été remplacée par la technologie daz … nywaz Passez une belle journée, monsieur – Shivangi chauhan. (@ Shivang78772311) 30 janvier 2021

Rappelant leur expérience de pique-nique, un utilisateur a mentionné comment ils avaient l’habitude d’empiler les collations pour le trajet en bus et de les partager avec leurs amis tout en profitant du voyage.

Dans une réponse hilarante au tweet de Kaswan, un utilisateur a mentionné que fréquenter les écoles est devenu si rare à l’époque de la pandémie de coronavirus que le jour où son fils ira enfin à l’école sera son jour de pique-nique.