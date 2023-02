Un tweet sur le “nouveau film” de l’acteur Imran Khan a trompé les gens

L’acteur de Bollywood Imran Khan est connu pour ses films romantiques comme Jaane tu ya Jaane na, Ekk Main aur Ekk tu, I Hate Love Stories. Après avoir acquis une renommée grâce à ces quelques films, l’acteur n’est apparu dans aucun des films. On dit qu’il a cessé d’agir. Cependant, maintenant, un message Twitter devenu viral prétend le contraire et a trompé les internautes. Téléchargé par l’utilisateur nommé “Meha”, le message montre une affiche éditée de l’un de ses films avec Kareena Kapoor. “BREAKING: Imran Khan annonce son prochain film après une longue pause!” lire la légende.

Meha, juste en dessous de son tweet, a expliqué le contexte du tweet. Elle a partagé un tweet qui disait: “Ne vous engagez jamais avec les gens de Bombay en hindi. Vous pourriez être de parfaits inconnus et ils se sentiront toujours libres de vous adresser un «Tu». Comportement inacceptable.”

Le message, après avoir été viral, a dérouté les internautes et beaucoup ont cru que c’était vrai. Jetez un oeil au tweet:

“Main 2 min k liye itni excité ho gayi thi by god”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je suppose que c’est le film ranbir -> aap juthi main makkar.” Voici quelques réponses :

Imran Khan a fait ses débuts à Bollywood avec le film de 2008 Jaane Tu… Ya Jaane Na. Il a ensuite joué dans plusieurs films, dont Kidnap, I Hate Luv Storys, Delhi Belly et Gori Tere Pyaar Mein. Il a été vu pour la dernière fois dans Katti Batti en 2015. L’acteur a disparu des projecteurs depuis longtemps et aurait cessé d’agir. “Mon meilleur ami à Bollywood est Imran Khan, qui n’est plus acteur parce qu’il a arrêté de jouer. Vous voyez, Imran Khan a quitté le théâtre pour le moment”, a déclaré l’ami d’Imran, Akshay Oberoi, dans une interview en 2020.

