Un tweet sur « la douleur » des investisseurs qui ont choisi la Chine plutôt que l’Inde devient viral, les internautes s’amusent

Investir peut parfois être délicat et s’il n’est pas bien fait, le résultat pourrait ne pas être aussi bon que l’investissement. Élaborant la situation de l’investissement sur le marché asiatique, l’homme d’affaires américain Samir Arora a partagé un tweet. Il est maintenant devenu viral et attire beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Dans son tweet, il parle de la misère des investisseurs de fonds qui ont choisi d’investir en Chine et non en Inde. Cependant, lui donnant un ton sarcastique, il utilise le ghazal du chanteur Jagjit Singh.

“Lors d’une conférence de courtiers à Singapour, si vous demandez à un gestionnaire de fonds asiatique ‘Tum itna jo muscura rahe ho Kya gham hai jisko chupa rahe ho.’ Le gham qu’ils ont, c’est qu’ils ont investi en Chine plutôt qu’en Inde », lit-on dans le tweet. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, le tweet a réussi à recueillir plus de 800 likes. Tweeple peut être vu en train de retweeter le tweet avec sa propre légende. Une personne a écrit : « La Chine plus une opportunité dans les flux mondiaux aussi. Une autre personne a écrit: «Êtes-vous sérieux à ce sujet parce que c’est une grande nouvelle. Tout comme le transfert de la fabrication de la Chine vers l’Inde, si le transfert des investissements de la Chine vers l’Inde se produit, ce sera une excellente nouvelle pour l’Inde.

Poursuivant le ghazal et faisant une remarque hilarante, une personne a écrit : « teri umeed pe jp thukaraa rahaa hoon duniya ko tujhe bhee apne pe ye aitabaar hain ki naheen ». Voici quelques réactions :

Il y aura des manifestations internes tous les jours. 😌 — Sakshi Verma (@Vermaa_Sakshi) 19 août 2022

Un de mes amis indiens à Singapour a beaucoup investi en Chine plutôt qu’en Inde – il regrette maintenant. – Kiran Singh Rajput (@KiranRajput_) 19 août 2022

ग़म तो हर फंड मैनेजर छुपाता है,

निवेशक को ही तो रुलाता है,

समय ही उसको धरातल पर लाता है — Basant Baheti बीकानेरी (@BasantBaheti3) 19 août 2022

Chine ne chuna laga diya…. pic.twitter.com/v4NEQpAsDQ — Ankit Shrivastav (@ankitinvests) 19 août 2022

Monsieur, si je peux vous demander, la crise des prêts hypothécaires est-elle vraiment grave en Chine ? — CV Kasav & Associés (@KasavCv) 19 août 2022

Où voudriez-vous investir si vous aviez de l’argent?

