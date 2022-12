Un tweet de 7 ans “prédisant” la victoire de Messi en Coupe du Monde de la FIFA a déconcerté les fans de football

Lionel Messi a mené l’Argentine à une victoire historique contre la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Messi a remporté le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA pour la deuxième fois et de nombreux internautes ont déclaré que le débat sur le GOAT était enfin réglé. Cependant, au milieu de toute la frénésie des médias sociaux, un tweet qui a fait son retour après sept ans a bloqué Internet. L’utilisateur de Twitter, José Miguel Polanco, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux et a partagé comment Lionel Messi, 34 ans, remportera la Coupe du monde et deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Le tweet remonte au 21 mars 2015. « 18 décembre 2022. Leo Messi, 34 ans, va gagner la Coupe du monde et devenir le plus grand joueur de tous les temps. Revenez avec moi dans 7 ans”, a lu le tweet. Jetez un œil :

18 décembre 2022. Leo Messi, 34 ans, remportera la Coupe du monde et deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Revenez avec moi dans 7 ans.— José Miguel Polanco (@josepolanco10) 20 mars 2015

“Le nombre de personnes qui ont mis le rappel dans le tweet me fait peur, à la fin de l’année ils vont me lyncher je vais rester au Qatar avec une tunique comme l’a dit le doc”, lit-on dans un autre tweet de lui. Selon un utilisateur de Twitter, Jose a tweeté juste au moment où la date finale de la Coupe du monde a été annoncée. Cependant, il reste à savoir comment il a su que l’Argentine se qualifierait pour la finale. Voici quelques réponses :

Messi a connu une campagne de Coupe du monde mémorable au Qatar en marquant 7 buts et en fournissant trois passes décisives pour illuminer le tournoi et relancer la campagne de l’Argentine après sa défaite choc lors du premier match contre l’Arabie saoudite.

Le dernier match s’est déroulé sur une séance de tirs au but où Emiliano Martinez a réussi à sauver le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 alors que le match se terminait 3-3 après la prolongation. En fait, Mbappe a battu Messi pour remporter le soulier d’or du tournoi pour sa performance emblématique.

