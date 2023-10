Comme beaucoup de parents, Benita Mills, maman de la Rive-Sud, a vu à quel point le confinement lié à la pandémie a mis sa fille Kris’Tina en retard – sur les plans scolaire, social et émotionnel. Lorsque Kris’Tina suivait ses cours à distance, Mills s’est retrouvée à regarder YouTube pour apprendre à faire les mathématiques que sa fille apprenait afin de pouvoir l’aider à faire ses devoirs.

« Pour terminer un devoir, cela nous prenait une heure ou deux », se souvient Benita à propos de sa fille, désormais en cinquième année.

Puis fin 2020, elle a découvert Tutorat à Chicagoune organisation à but non lucratif de 58 ans dont la mission est d’offrir un tutorat individuel gratuit et des programmes socio-émotionnels aux élèves de la première à la 10e année, en personne ou virtuellement.

“Je l’ai eue dans divers programmes de tutorat, mais celui qui a fonctionné et qui est le meilleur est Tutoring Chicago”, a déclaré Mills. « Vous bénéficiez d’un tutorat individuel et indivis ; ils travaillent avec les enseignants de l’élève, de sorte que les enseignants peuvent également dire aux tuteurs où il y a un besoin, sur quoi ils ont besoin de s’entraîner, puis le tuteur et l’enfant construisent une relation, (le tuteur) apprend la personnalité de l’enfant et travaille avec lui, enseignant eux. Ma fille est passée d’une élève C, D à une élève A, B. »

Kimberly Rocha, professeur d’anglais au secondaire vivant dans la région de Tri-Taylor, pourrait comprendre la situation de Mills. Son fils, Elijah, avait un niveau inférieur à son niveau scolaire en lecture et en mathématiques il y a quatre ans.

“Je passe plus de temps avec lui pour faire mes devoirs, son professeur Kevin Piehl à Mitchell Elementary fait des retraits avec lui et Tutoring Chicago – ces trois facteurs l’ont fait progresser considérablement”, a déclaré Rocha.

Maintenant élève de huitième année, Elijah est au niveau scolaire en lecture et en mathématiques d’un niveau de 11e année. Rocha attribue cela au lien que son fils entretient avec son tuteur individuel à Tutoring Chicago, un jeune qui parle de sport et qui a vraiment fait la connaissance d’Elijah. C’était le moment idéal pour Rocha car elle entame le processus pour que son fils postule dans les écoles publiques de Chicago. lycées à inscription sélectivesoit au lycée Whitney M. Young Magnet, soit au Westinghouse College Prep.

Elijah a dit que lui et son tuteur avaient un lien et que son tuteur savait comment lui expliquer des choses que d’autres ne savent pas vraiment. “Il est super gentil et attentionné et m’a vraiment aidé à l’école et en tant que personne”, a déclaré Elijah.

Les familles comme les Mills et les Rocha ne sont pas des exceptions compte tenu de l’impact de la pandémie sur l’éducation. Le PDG du CPS, Pedro Martinez, a déclaré que des données récentes montrent une amélioration des scores moyens d’évaluation de l’état de préparation de l’Illinois, la mesure mandatée par le gouvernement fédéral de la maîtrise par les élèves des normes d’apprentissage de l’Illinois en anglais et en mathématiques de la troisième à la huitième année dans les districts scolaires publics. Cela indique un certain rebond après la perte d’apprentissage pandémique, mais pas suffisamment pour égaler les niveaux d’avant 2020. Et les disparités qui persistent en mathématiques et en littératie pour les étudiants à faible revenu et les étudiants de couleur indiquent qu’un soutien accru est nécessaire.

« La recherche montre que les étudiants ne sont pas sur la bonne voie pour rattraper le niveau qu’ils auraient atteint avant la pandémie », a déclaré Sonia Lal, résidente de Naperville et fondatrice du cabinet de conseil en éducation Ivy League Potential, qui propose du tutorat et des services éducatifs. services depuis 2011. « La perte d’apprentissage due à la pandémie… nous ne nous en sommes pas remis, mais nous avons constaté que le tutorat à forte dose est très efficace pour aider à inverser la perte d’apprentissage liée à la pandémie. »

Le tutorat à haute dose est un tutorat intensif au cours duquel les éducateurs rencontrent les élèves au moins trois fois par semaine pendant la journée scolaire pendant au moins 30 minutes, soit en tête-à-tête, soit en petits groupes. Lal a déclaré que son entreprise avait créé une nouvelle division pour mener des cours particuliers à haute dose appelée virtuellement Tuteurs Common Ground. Elle a déclaré qu’un tutorat à forte dose est plus efficace qu’un tutorat effectué après l’école ou une fois par semaine.

« De nombreuses écoles proposent des programmes de soutien scolaire après l’école, mais beaucoup d’enfants ne peuvent pas rester pour cela », a déclaré Lal. « La recherche révèle que si vous faites du tutorat pendant la journée scolaire, l’assiduité et l’engagement des élèves sont meilleurs. Et c’est là que l’on voit la vraie différence dans l’aide à la reprise après la pandémie, mais les recherches montrent que moins de 10 % des étudiants bénéficient d’un tutorat intensif. Il y a une pénurie d’enseignants et les écoles ont du mal à trouver des tuteurs. Il y a de l’espoir, mais la manière de le mettre en œuvre à grande échelle s’avère être un défi majeur.

Tutorat Chicago propose ce type de tutorat les lundis, mardis et mercredis virtuellement et en personne dans des installations des côtés ouest, nord et sud de la ville de 18h à 19h30, selon la directrice exécutive Sandy Marek. L’organisation à but non lucratif propose un certain nombre de programmes de tutorat : un pour les élèves de la première à la cinquième année, centré sur l’apprentissage socio-émotionnel, les mathématiques, la responsabilité, la lecture et la technologie ; un autre axé sur l’intervention en matière d’alphabétisation pour les élèves de la première à la cinquième année ; et des programmes destinés aux collégiens et lycéens en transition vers leur prochain environnement éducatif.

«Nous soutenons plus de 1 100 enfants», a déclaré Marek. « Environ la moitié font du numérique et l’autre moitié en personne. Le tutorat individuel aide tout le monde. Il y a un tel besoin et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert le site South Side.

Clifton Clarke travaille avec Jeremy Ampadu, élève de quatrième année, à Tutoring Chicago le 3 octobre 2023. Des bénévoles comme Clarke, qui est pneumologue à l’Advocate Illinois Masonic Medical Center, aident à éduquer les jeunes avec Tutoring Chicago. (Vincent D. Johnson/pour Chicago Tribune)

Le directeur du programme Tutoring Chicago, Ravi Shah, a déclaré que l’organisation à but non lucratif servait les étudiants de près de 300 écoles à travers Chicagoland avec l’aide de gestionnaires de programme, de coordinateurs de site à temps partiel et de bénévoles. Alors que les enseignants certifiés aident à éduquer les enfants à Common Ground, les bénévoles aident à éduquer les jeunes avec Tutoring Chicago – des bénévoles comme Clifton Clarke, résident de South Side, pneumologue et médecin-chef du centre médical maçonnique Advocate Illinois ; Lucia Stumbras, résidente de Barrington et employée d’une entreprise de vente et de marketing ; et Gil Fitzpatrick, un résident de Winnetka travaillant dans la division de gestion des investissements d’une société de services financiers.

Tutoring Chicago forme ses bénévoles selon son programme et les bénévoles ont tendance à rester des années, souvent avec le même étudiant. Les tuteurs connaissent leurs élèves, travaillent avec le programme scolaire et obtiennent l’avis des parents. Les tuteurs lanceront un ballon de football dans le couloir, dessineront ou joueront à un jeu avec leurs élèves entre deux travaux pendant leur session. Les tuteurs redonnent, les étudiants s’enrichissent et les deux parties tirent quelque chose de positif de l’expérience. C’est leur sauce secrète, dit Marek.

« Le cours individuel permet d’établir des relations, ce qui se traduit en fin de compte par un apprentissage personnalisé basé sur les besoins des étudiants et le programme d’études », a-t-elle déclaré. “Nous nous concentrons sur les familles qui, autrement, ne pourraient pas se permettre des cours particuliers.”

Shah a déclaré que les étudiants et les tuteurs restent ensemble pendant des années, créant ainsi un mentorat et un autre système de soutien.

« Lorsque les parents et les tuteurs cherchent une opportunité de continuer à améliorer l’expérience éducative de leurs élèves, que cela provienne d’un déficit où ils sont en retard en lecture ou en mathématiques, ou s’il s’agit d’un suivi continu avec un autre adulte capable pour leur fournir des exemples de réussite ou pour qu’ils se sentent en confiance pour aller à l’école la semaine prochaine, nous incluons tout cela », a déclaré Shah. “Il s’agit d’une évaluation continue de leurs besoins et le tuteur doit être ouvert à tout ce dont son élève a besoin pour vraiment lui offrir une expérience sur mesure.”

Laura Reber, fondatrice et PDG de Tuteur à domicile de Chicagoa déclaré que l’efficacité du tutorat dépend autant des compétences du tuteur que de la relation tuteur-élève, de l’établissement de la confiance et du sentiment de sécurité de pouvoir commettre des erreurs et d’en faire une expérience d’apprentissage.

Son équipe composée d’enseignants certifiés, de spécialistes de la lecture, de spécialistes du comportement d’apprentissage et d’enseignants de l’enseignement général aide les élèves et les familles à comprendre à quoi ressemble la nouvelle normalité. La clientèle de son cabinet est en hausse d’environ 10 % cette année par rapport à 2022.

“Pendant les deux premières années de la pandémie, nous pensions que survivre était suffisant pendant un certain temps, mais maintenant, certains des enjeux les plus importants semblent revenir – les admissions, les tests”, a déclaré Reber. « Nous devons à nouveau aller au-delà de la survie et c’est une voie que les parents tentent de suivre, surtout si leur enfant a eu une réponse plus dramatique à la pandémie. Il est normal que certains enfants aient besoin d’une aide supplémentaire… n’hésitez pas à demander cette aide. Même si ce n’est qu’une ou deux fois par semaine, si c’est ce que vous pouvez vous permettre, je pense qu’une aide individualisée est très utile.

Lorsque les étudiants savent qu’il y a un adulte attentionné, cela fait une énorme différence dans leurs résultats scolaires, a déclaré Lal. “La manière dont nous avons structuré nos cours est de soutenir ce que les enseignants enseignent à l’école”, a-t-elle déclaré. «Nous utilisons donc le programme que les enseignants utilisent, mais nous y ajoutons un apprentissage socio-émotionnel. Cela contribue à leur bien-être général, car nous avons tous vécu un traumatisme et nous avons tous besoin de ce type de relation de guérison. L’éducation devrait vraiment guérir.

Kris’Tina Mills fait ses devoirs de mathématiques avec son tuteur lors d’une séance de tutorat à Chicago dans le West Loop le 26 septembre 2023. (Trent Sprague/Chicago Tribune)

Un certain nombre de groupes de tutorat se sont associés à CPS pour aider en mathématiques et en littératie. La SCP a alloué au moins 10 millions de dollars en financement pour Corps de tuteurs pour le budget de l’exercice 2024. Le laboratoire éducatif de l’Université de Chicago aide CPS dans la recherche, la mise en œuvre et l’amélioration du programme Tutor Corps, créé au cours de l’année scolaire 2021-22. Pour l’année scolaire en cours, le programme est présent dans 229 écoles, offrant un tutorat à haute dose avec le soutien de plus de 600 tuteurs au 1er septembre. Au cours de l’année scolaire 2022-23, le programme Tutor Corps a fourni au moins une séance de tutorat. à 10 000 élèves dans 232 écoles CPS.

« Le district a fait beaucoup d’efforts avec le Tutoring Corps qu’il a développé », a déclaré Katie Welsh, directrice de l’école élémentaire Mitchell, que fréquente Elijah Rocha. « Nous devons nous tourner vers des organisations comme Tutoring Chicago ou la Chicago Public Library qui proposent des services de tutorat dans notre succursale, non loin de notre école. Il y a des églises locales qui offrent du tutorat. Je pense que ce qui compte, c’est le coût ; le tutorat coûte très cher. Donc, savoir que nous disposons de cette option de tutorat de qualité (Tutoring Chicago) vers laquelle nous pouvons orienter les familles est vraiment utile.

Piehl, l’enseignant en éducation spécialisée à Mitchell, a déclaré que c’était plutôt cool de voir Elijah grandir académiquement au cours des cinq dernières années.

« Maintenant, il est inscrit à deux cours de mathématiques. Il est donc actuellement dans notre cours standard de mathématiques de huitième année. Mais il suit également un cours d’algèbre avancé qu’il suit en plus, et je pense que cela est dû en grande partie au temps qu’il passe avec son tuteur », a déclaré Piehl à propos d’Elijah, qui souhaite éventuellement devenir ingénieur en informatique. « Il a ce tuteur depuis la quatrième année. Il y a un examen cumulatif de fin d’année où il pourra tester l’Algèbre 1 pour le lycée et commencer des cours de mathématiques un peu plus avancés.

Mills a déclaré que Kris’Tina est passée du statut d’étudiant moyen à celui d’inscription au tableau d’honneur depuis ses débuts avec Tutoring Chicago.

« Avant, je devais m’asseoir à table avec elle et l’aider à faire tous ses devoirs. Quand elle est arrivée à Tutoring Chicago, tout d’un coup, elle s’est dit : « Maman, je n’ai pas besoin que tu m’aides. Je comprends”, a déclaré Mills. « Une fois qu’elle a commencé à suivre des cours particuliers, elle a eu une idée, elle a compris, elle finissait ses devoirs toute seule et plus vite. C’était elle qui accomplissait pleinement son devoir et disait : « Maman, peux-tu vérifier mon devoir, voir si je l’ai bien fait. Elle l’a complété toute seule.

Adem Aluka, fondateur et directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Youth For a Better Future, a déclaré que le moment était venu pour les gens d’aider les groupes de soutien comme le sien qui veillent à ce que les jeunes aient des options. Il a déclaré qu’il était nécessaire de faire avancer le mouvement avec plus de bénévoles, de financement et d’espaces pour faire le travail.

« Beaucoup d’enfants ont pris du retard et tout le monde est en train de se recalibrer », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d’espaces. Nous avons besoin de mentors. Nous avons besoin de bénévoles. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir embaucher et créer un système… pour soutenir les plus jeunes, jusqu’aux professionnels en activité. Nous avons besoin de personnes capables, désireuses et déterminées à contribuer à faire avancer les choses.

