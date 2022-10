Un Turc condamné à la prison à vie pour avoir poussé sa femme enceinte du haut d’une falaise afin de toucher une police d’assurance

Un Turc a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable d’avoir jeté sa femme enceinte d’une falaise pour récupérer sa police d’assurance-vie.

Hakan Aysal, 41 ans, a été condamné à perpétuité derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d’avoir poussé sa femme enceinte de sept mois, Semra Aysal, 32 ans, d’une falaise alors qu’il était en vacances dans une attraction touristique populaire du sud de la Turquie en juin 2018, Le New York Post a rapporté .

Les autorités pensent qu’Aysal a attiré sa femme au bord de la falaise en la convainquant de prendre un selfie avant de la repousser.

Après que sa femme ait été tuée par la chute d’une falaise de 1 000 pieds, les autorités disent qu’Aysal a tenté d’encaisser une police d’assurance-vie d’une valeur d’environ 25 000 $ qu’il avait souscrite avant le crime, mais il en a été empêché par une enquête policière. .

LA POP STAR TURQUE GULSEN FAIT SA PREMIÈRE APPARITION AU TRIBUNAL DANS UNE AFFAIRE DE PLAISANCE À L’ÉCOLE RELIGIEUSE

Aysal a d’abord affirmé qu’il n’était pas coupable, mais il a plaidé la folie à la dernière minute qui a été entendu par la Haute Cour pénale de Fethiye mais finalement rejeté.

Des témoins du meurtre et des membres de la famille du couple ont déclaré que le comportement calme d’Aysal après l’incident avait déclenché des soupçons selon lesquels la mort était intentionnelle.

DES CHERCHEURS TURCS CONFIRMENT LE LIEU DE SÉPULTURE ORIGINAL DU PÈRE NOËL, TROUVEZ ST. TOMBE DE NICOLAS SOUS LA FRESQUE DE JÉSUS

“Lorsque nous sommes allés à l’Institut de médecine légale pour récupérer le corps, Hakan était assis dans la voiture”, a déclaré Naim Yolcu, le frère aîné de la victime, au tribunal. “Ma famille et moi avons été détruits, mais Hakan n’a même pas semblé triste.”

“Ma sœur a toujours été contre les emprunts”, a ajouté Yolcu. “Cependant, après sa mort, nous avons appris qu’elle avait des prêts contractés par Hakan au nom de ma sœur.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Aysal devra purger trente ans de prison avant d’être éligible pour être libéré.

Le féminicide est devenu un problème de plus en plus important en Turquie, a rapporté le New York Post, et le Stockholm Center for Freedom a déclaré cette année que 246 femmes ont été assassiné en Turquie en 2022.