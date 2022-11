Un tunnel vers la tombe de Cléopâtre potentiellement découvert en Egypte

À seulement 13 mètres sous le sol d’une ancienne ville égyptienne se trouve un mystérieux tunnel qui pourrait mener à une tombe que les archéologues ont passé des décennies à rechercher.

Un groupe d’une mission de recherche archéologique égypto-dominicaine de l’Université de Saint-Domingue a découvert le tunnel dans la zone du temple de Tapozeris Magna, à l’ouest d’Alexandrie. Bien que sa destination ne soit pas certaine, certains pensent qu’elle mène au tombeau de Cléopâtre.

La tombe elle-même n’a pas encore été découverte, mais sur la base de l’emplacement du tunnel, les archéologues pensent qu’ils ont peut-être trouvé l’emplacement.

Selon certaines rumeurs, Cléopâtre aurait été enterrée dans un port de l’ancienne Alexandrie, qui est maintenant sous l’eau en raison de l’impact de catastrophes naturelles, notamment un tsunami, ainsi qu’une guerre, qui a frappé la ville.

Des études sur cette découverte potentiellement révolutionnaire suggèrent qu’elle a une conception similaire à celle d’un autre tunnel vieux de plusieurs siècles trouvé en Grèce, selon un post Facebook du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

(Ministère du Tourisme et des Antiquités/Facebook)Le tunnel égyptien, qui est partiellement sous l’eau, selon le message du ministère, aurait une hauteur d’environ 2 mètres et une longueur de 1 305 mètres.

La découverte intervient environ 2 052 ans après la mort de Cléopâtre, qui a vécu entre 69 avant JC et 30 avant JC.

Elle était le dernier dirigeant de l’Égypte avant qu’elle ne soit prise en charge par l’Empire romain en 30 av. J.-C., après la défaite par Octave (appelé plus tard Auguste) de Cléopâtre et de Marc Antoine lors de la bataille d’Actium.

Cléopâtre a régné sur le royaume ptolémaïque d’Égypte pendant 21 ans.

Plus tôt dans la mission de recherche archéologique égypto-dominicaine, des artefacts remarquables ont été découverts à l’intérieur du temple de Tapozeris Magna, tels que des pièces de monnaie avec les images et les noms de la reine Cléopâtre et d’Alexandre le Grand, ainsi que des statues décapitées et des statues de la déesse Isis. .

Tunnel menant au tombeau de Cléopâtre potentiellement découvert en Égypte (Ministère du Tourisme et des Antiquités/Facebook)Ce n’était pas le seul tunnel trouvé lors de la mission – un certain nombre de tunnels traversant le lac King Marriott jusqu’à la Méditerranée ont été découverts, ainsi que 16 sépultures à l’intérieur de tombes creusées dans la roche (connues pour être couramment utilisées à l’époque grecque et romaine antique). périodes), et un certain nombre de momies, qui mettent en évidence les caractéristiques du processus de remblai utilisé pendant ces périodes.