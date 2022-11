Un tunnel secret vieux de 132 ans découvert sous l’hôpital de Mumbai

L’hôpital JJ de Mumbai, géré par le gouvernement, a annoncé mercredi avoir trouvé un tunnel de 200 mètres de long sous le bâtiment de l’hôpital. Le tunnel appartient à l’ère britannique et a 132 ans. L’âge du tunnel a été confirmé par la première pierre, qui mentionne l’année 1890. Les fondations du bâtiment ont été posées par Lord Reay, qui était autrefois le gouverneur de Bombay. La découverte accidentelle s’est produite lorsque des professionnels ont été appelés pour inspecter une fuite d’eau dans le bâtiment.

Le Dr Arun Rathod, médecin résident, a déclaré à la presse que lui et quelques autres « ont inspecté le bâtiment de l’école d’infirmières après une plainte pour fuite d’eau. Les ingénieurs et les agents de sécurité de PWD ont inspecté le bâtiment et ont trouvé un tunnel vieux de 132 ans. Le tunnel est fermé d’un bout.

Le doyen de l’hôpital, le Dr Pallavi Saple, a souligné qu’ils étaient toujours au courant de la présence d’un tunnel sous le bâtiment. Cependant, il n’y avait pas de carte officielle de la structure maintenant déterrée.

L’entrée du tunnel a d’abord été considérée comme un conduit de ventilation scellé. Cependant, en entrant, il s’est avéré être un tunnel aux murs de briques. Le Dr Rathod a déclaré que certains anciens employés sont d’avis qu’un autre bâtiment de l’époque britannique situé derrière ce bâtiment a une structure similaire en dessous. L’allégation reste à vérifier. Sur la base de ces affirmations, certains ont également supposé que le tunnel aurait pu être construit pour relier les deux bâtiments.

Les autorités compétentes soumettront les détails du tunnel de l’époque coloniale au bureau du collecteur et au département d’archéologie. Le département sera chargé de poursuivre l’enquête.

Le bâtiment sous lequel le tunnel a été trouvé était à l’origine l’emplacement de l’hôpital Sir Dinshaw Manockjee Petit pour femmes et enfants. Il est maintenant en cours de conversion en école d’infirmières située au sein de l’hôpital JJ et du Grant Medical College.

Le Grant Medical College a été fondé le 30 mars 1843. Plus tard, Sir Jamshetjee Jejeebhoy a fait un don de Rs 1 lakh à la création d’un hôpital. La première pierre de l’hôpital Sir JJ a été posée le 3 janvier 1843.

