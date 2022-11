Un tunnel égyptien récemment découvert pourrait être lié à la tombe perdue de Cléopâtre

Des archéologues égyptiens affirment avoir découvert un tunnel ancien caché qui, selon certains, pourrait mener au tombeau perdu depuis longtemps de la reine Cléopâtre.

Ministère égyptien du tourisme et des antiquités annoncé la semaine dernière qu’une mission archéologique dominicaine égyptienne de l’Université de Saint-Domingue a découvert le tunnel d’environ 4 300 pieds à environ 40 pieds sous le sol dans les ruines du temple de Taposiris Magna près d’Alexandrie, en Égypte.

Des spéculations ont surgi selon lesquelles le tunnel pourrait mener au dernier lieu de repos de la reine Cléopâtre, qui a vécu entre 69 avant JC et 30 avant JC et était le dernier souverain égyptien avant le règne romain dans la région.

Le ministère du Tourisme et des Antiquités a déclaré qu’il est « remarquable » que les archéologues du site aient déjà trouvé des artefacts portant l’image et le nom de Cléopâtre et d’Alexandre le Grand, ainsi que des statues de la déesse Isis.

“Sa dynastie royale avait construit leurs tombes dans leur capitale, Alexandrie, et des écrivains anciens nous disent que Cléopâtre est allée se réfugier en elle. [already constructed] tombeau lorsque les Romains ont capturé Alexandrie – et c’est probablement là qu’elle s’est suicidée pour éviter d’être enchaînée dans les rues de Rome lors du triomphe d’Octave”, Roland Enmarch, maître de conférences en égyptologie à l’Université de Liverpool, dit Newsweek .

Enmarch a déclaré que Taposiris Magna était un “centre religieux important” pendant les périodes ptolémaïque et romaine de l’histoire de l’Égypte et que le nouveau tunnel est une “découverte fascinante”.

“Ce serait excitant mais aussi plutôt surprenant si la célèbre reine Cléopâtre était enterrée à Taposiris Magna”, a ajouté Enmarch.

“Si la tombe de Cléopâtre est vraiment là, ce serait une découverte comparable ou peut-être même supérieure à celle de Toutankhamon en 1922”, a déclaré l’experte en égyptologie Eleanor Dobson à Newsweek.

“Il y a si peu d’images de Cléopâtre de son temps [limited to depictions on coins]que contempler ses restes, voir cette reine légendaire, dominerait complètement les médias.”

Dobson a reconnu qu’il n’y avait pas de “théories concrètes” quant à l’endroit où Cléopâtre est enterrée, mais a déclaré que découvrir enfin son dernier lieu de repos serait “sensationnel”.