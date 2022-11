Un tunnel découvert sous un temple égyptien pourrait mener au tombeau de Cléopâtre, selon un archéologue

Écrit par Christian Edwards, CNN

Kathleen Martinez, archéologue à l’Université de Saint-Domingue, est à la recherche de la tombe perdue de Cléopâtre depuis près de 20 ans. Maintenant, elle croit qu’elle a fait une percée décisive.

Martinez et son équipe ont découvert un tunnel de 1 305 mètres (4 281 pieds), situé à 13 mètres (43 pieds) sous terre, a récemment annoncé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités – un expert en conception architecturale qualifié de “miracle d’ingénierie”.

“Les fouilles ont révélé un immense centre religieux avec trois sanctuaires, un lac sacré, plus de 1 500 objets, des bustes, des statues, des pièces d’or, une énorme collection de pièces représentant Alexandre le Grand, la reine Cléopâtre et les Ptolémées”, a déclaré Martinez à CNN.

Kathleen Martinez a découvert un tunnel qui pourrait mener au tombeau perdu. Le crédit: Kathleen Martinez-Nazar/Projet Taposiris Magna

“La découverte la plus intéressante est le complexe de tunnels menant à la mer Méditerranée et les structures englouties”, a-t-elle ajouté. L’exploration de ces structures sous-marines sera la prochaine étape de sa recherche du tombeau perdu de la reine égyptienne – un voyage qui a commencé en 2005.

“Ma persévérance ne peut pas être confondue avec l’obsession. J’admire Cléopâtre en tant que personnage historique. Elle a été victime de la propagande des Romains, visant à déformer son image”, a déclaré Martinez.

“C’était une femme instruite, probablement la première à avoir étudié officiellement au Musée d’Alexandrie, le centre de la culture de son temps”, selon Martinez, qui a déclaré admirer Cléopâtre en tant qu’étudiante, linguiste, mère et philosophe. .

Lorsque son mari, le général romain Mark Antony, est mort dans ses bras en 30 avant notre ère, Cléopâtre s’est suicidée peu de temps après en laissant un aspic la mordre, selon la croyance populaire. Le moment a été immortalisé dans l’art et la littérature – mais, plus de deux millénaires plus tard, on sait peu de choses sur l’endroit où reposent leurs restes.

Elizabeth Taylor apparaît comme Cléopâtre et Richard Burton comme Mark Antony dans le film “Cleopatra” de 1963. Le crédit: Renard du vingtième siècle

Une série d’indices a conduit Martinez à croire que la tombe de Cléopâtre pourrait être située dans le temple d’Osiris dans la ville en ruine de Taposiris Magna, sur la côte nord de l’Égypte, où le Nil rencontre la Méditerranée.

Le principal d’entre eux était le nom lui-même. Selon Martínez, Cléopâtre était considérée en son temps comme « l’incarnation humaine de la déesse Isis », comme Antoine était considérée comme celle du dieu Orisis, l’époux d’Isis.

Martinez pense que Cléopâtre a peut-être choisi d’enterrer son mari dans le temple pour refléter ce mythe. De tous les 20 temples autour d’Alexandrie qu’elle a étudiés, a déclaré Martinez, “aucun autre lieu, structure ou temple ne combine autant de conditions que le temple de Taposiris Magna”.

Jusqu’à présent, les fouilles ont mis au jour plus de 1 500 objets anciens. Le crédit: Ministère égyptien du tourisme

En 2004, Martinez a présenté sa théorie à Zahi Hawass, un archéologue égyptien qui était alors ministre égyptien des affaires des antiquités. Son projet est approuvé un an plus tard.

Et après des années de recherche, Martinez sent qu’elle se rapproche.

Jusqu’à présent, les fouilles ont révélé que “le temple était dédié à Isis” – ce qui, selon Martinez, est un autre signe que la tombe perdue se trouve à proximité – ainsi que les tunnels sous la mer.

La recherche du tombeau perdu a conduit Martinez sous la mer Méditerranée. Le crédit: Kathleen Martinez-Nazar/Projet Taposiris Magna

Maintenant, a déclaré Martinez, elle est au “début d’un nouveau voyage” – des fouilles sous-marines.

Selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme et des Antiquités, le littoral égyptien a été secoué par des tremblements de terre au cours des siècles, provoquant l’effondrement et l’effondrement de parties de la Taposiris Magna sous les vagues.

C’est là que Martinez et son équipe cherchent ensuite. Bien qu’il soit “trop ​​tôt pour savoir où mènent ces tunnels”, elle garde espoir.

Si les tunnels mènent à Cléopâtre, “ce sera la découverte la plus importante du siècle”, a-t-elle déclaré.